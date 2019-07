Ocholt Es ist vollbracht: Der „B&B-Wagen“ (Bratwurst- & Bierwagen) des Landwirtschaftlichen Clubs Ocholt (LwC) wurde offiziell eingeweiht. Mit diesem „mobilen Dorfgemeinschaftshaus“ können ab sofort Getränke und Verpflegung bei Veranstaltungen im Dorf ohne großen Aufwand angeboten werden.

Die Generalprobe hat das „mobile Dorfgemeinschaftshaus“ bei der 150-Jahr-Feier des Bahnhofs Ocholt bereits erfolgreich gemeistert. Peter Beeken vom Landwirtschaftlichen Club brachte die Idee für einen solches Gefährt noch einmal in Erinnerung: Für verschiedene kleine Aktionen im Dorf wie Müll sammeln oder Getreide mähen sei ein Grill- und Schankwagen eine perfekte Lösung.

„Das Mitnehmen von Kaffee, Kuchen, Geschirr, Grill und Zubehör in mehreren Autos zum Veranstaltungsplatz ist jetzt Vergangenheit. Der B&B-Wagen hat alles an Bord“, so Peter Beeken.

Die Grundausstattung sei vorhanden, lediglich frische Lebensmittel müssten gepackt werden. „Damit sind wir flexibel und können stets kalte und warme Getränke sowie Bratwurst und Pommes servieren.“ Unter dem Motto „Wir lassen zusammen wachsen“ solle der „B&B-Wagen“ die Gemeinschaft und Zusammenarbeit fördern.

Der Landwirtschaftliche Club Ocholt, der am 2. August sein 125-jähriges Bestehen feiert, hat vor zwei Jahren im Emsland den ehemaligen Grillwagen für diesen Zweck gekauft. Der Wagen wurde komplett entkernt, neu aufgerüstet und mit Profi-Geräten bestückt.

Mittig ist eine Trennung zwischen Grill- und Schankbetrieb. Beeken dankte den Vereinsmitgliedern für Einsatz und Ideen, besonders Holger Kaper, und den zahlreichen Helfern und Gönnern für ihre Unterstützung und das Vertrauen in dieses Projekt.

Henning Cramer, auch Mitglied im Landwirtschaftlichen Club, äußerte sich zu den Zahlen. Rund 30 000 Euro seien in die hochwertige Ausstattung investiert worden. Vereine, Privatleute und Banken hätten mit finanzieller Unterstützung zum Gelingen beigetragen. Darüber hinaus seien viele, viele hundert Arbeitsstunden von den Mitgliedern aufgebracht worden.

„Jetzt fehlt noch die Außenfolierung mit Motiven aus den Bauerschaften“, so Cramer. Nichtsdestotrotz kann der „B&B-Wagen“ ab sofort für Veranstaltungen gemietet werden und das Gemeinschaftsleben fördern.

Zu den ersten „Kunden“ gehörte der Ortsbürgerverein Ocholt, der das Fahrzeug anlässlich seines jährlichen Grillabends mit Klönschnack nutzte.

Mehr Infos unter www.lwc-ocholt.de