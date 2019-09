Ocholt Einen Verein über 125 Jahre mit Leben zu füllen, stets dem Wandel der Zeit anzupassen und attraktiv für neue Mitglieder zu sein – das ist nicht vielen Vereinen und ihren Mitgliedern vergönnt. Der Landwirtschaftliche Club Ocholt hat es nicht nur geschafft, sondern ist heute ein moderner Club mit zukunftsweisenden Aktivitäten und Ambitionen. Mit 125 Jahren ist er zudem der älteste Verein in Ocholt.

„Als sich im Jahre 1894 einige Landwirte und kleinere Gartenbaubetriebe zusammensetzten und den Landwirtschaftlichen Club Ocholt gründeten, ging es im Wesentlichen um den Absatz von Obst, Gemüse und Feldfrüchten“, berichtete Günter Beeken kürzlich in seiner Festrede auf der Jubiläumsfeier. Der Ehrenvorsitzende war von 1973 bis 1976 stellvertretender Vorsitzender und von 1976 bis 1995 Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Clubs. Nach den Wirren des Zweiten Weltkrieges sei der Landwirtschaftliche Club 1946 von damals 13 Personen dann neu gegründet worden. Jährlich wurden ab 1949 zwei Feste und eine Tagesfahrt vom Club organisiert. Von Beginn an war und sei der Landwirtschaftliche Club bestrebt, seine Veranstaltungen und Feste interessant und attraktiv zu gestalten, wie Beeken ausführte. „Es wurden immer wieder neue Ideen verwirklicht.“ So sei das Gewichtschätzen eines Schweines auf dem jährlichen Erntefest zur Tradition geworden und nennt sich inzwischen das „Ammerländer Schweineschätzen“.

Der Club und seine Ziele Vorsitzender des Clubs ist Peter Beeken, stellvertretender Vorsitzender ist Holger Kaper, Henning Cramer engagiert sich als Schrift- und Kassenführer. Anfang 2019 hatte der Club 87 Mitglieder, aktuell sind es 200. Sie alle verfolgen das Ziel, altes ländliches Kulturgut zu pflegen. Ein wichtiger Teil ist das gesellige Zusammensein. Aktionen, die das dörfliche Zusammenleben und die Dorfgemeinschaft fördern, werden betrieben. Dazu gehört das jährliche Kornmähen zum Binden der Erntekrone und die Beteiligung am Erntefest. Ein weiteres Projekt ist der Lern-Spaß-Garten. Von Anfang April bis Ende September gibt es im Garten etwas zu tun. Gemeinsam mit Kindern werden Gemüse und Kartoffeln angebaut, aber auch die Beete gepflegt, später wird geerntet und die Ernte verarbeitet. www.lwc-ocholt.de

2013 wurde auf der Jahreshauptversammlung über die finanzielle Weiterentwicklung des LwC gesprochen, die Zinserträge waren weggebrochen und Einnahmen von der Fuhrwerkswaage nicht mehr zu erwarten. Vom Vorstand sei der Gedanke, einen Grill- und Schankwagen zu bauen, erörtert worden. Es folgte eine neue Satzung, um die Gemeinnützigkeit zu belegen, hinsichtlich Spenden für den geplanten Grill- und Schankwagen. Inzwischen ist der „B&B-Wagen (Bier & Bratwurst) in vielen Arbeitsstunden ehrenamtlich komplett entkernt, neu aufgerüstet, mit Profi-Geräten bestückt und auf dem Dorfplatz eingeweiht worden. Günter Beeken dankte allen Beteiligten für die Unterstützung. Die Mitglieder des Clubs hatten für die Jubiläumsfeier ein Areal in einem Sonnenblumenfeld angelegt. Vorbei an gelben Blumen schlängelte sich ein schmaler Weg zum Veranstaltungsplatz, wo der neue B&B-Wagen, viele Sitzgruppen und Pavillons aufgebaut waren.