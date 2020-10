Nahverkehr in Bad Zwischenahn und Oldenburg: Busse machen Bogen um Ofen

Ofen Am Montagvormittag war in Ofen noch nicht viel zu sehen von der angekündigten halbseitigen Sperrung der Herrmann-Ehlers-Straße in Fahrtrichtung Oldenburg. Dort soll ab Mittwoch, 14. Oktober, die Fahrbahn saniert werden, mit den ersten Vorbereitungen begann das beauftragte Unternehmen im Laufe des Montags.

Linie 310 fällt aus

Bevor die Bauarbeiter anrückten, fehlte bereits etwas anderes: Die meisten Busse der VWG-Linien, die sonst durch Ofen fahren. Die VWG Oldenburg hatte ihren Fahrplan aufgrund der angekündigten Baustelle bereits am Montagmorgen umgestellt. Das bedeutet: Die Linie 310 endet bis zum Ende der Bauarbeiten in Oldenburg bereits an der Haltestelle Famila. Die Haltestellen weiter in Richtung Ofen werden nicht angefahren.

Nur in eine Richtung

Die Linie 350 in Richtung Bad Zwischenahn und Westerstede fährt weiterhin, in die Gegenrichtung, aus Bad Zwischenahn kommend hält die Linie 350 zum letzten Mal beim Edeka-Zentrallager im Ammerland und fährt dann über die A 28 weiter in Richtung Oldenburg. Die Haltestellen ab Westerholtsfelde bis einschließlich Famila in Oldenburg fallen auf der Linie 350 in Richtung Oldenburg aus.

Wer aus Richtung Bad Zwischenahn nach Ofen oder Wehen will, müsste also mit der Linie 350 bis nach Oldenburg fahren und von dort aus zurück in Richtung Ofen. Von Ofen nach Oldenburg geht es mit Bus nur in Richtung Bad Zwischenahn bis zum Edeka-Zentrallager und von dort über die Autobahn nach Oldenburg

Nutzer verärgert

Rumgesprochen hatte sich das Montagvormittag noch nicht bei allen Menschen in Ofen. An der Haltestelle Alte Dorfstraße, in Höhe des Edeka-Marktes wartete eine Frau auf den Bus nach Oldenburg. Auf einem Aushang an der Haltestelle wies die VWG zwar auf die Umleitung hin – die Aussage, das an der Haltestelle „Edeka“ die Busse in beide Richtungen fahren, hatte sie fehlinterpretiert – gemeint war die Haltestelle beim Edeka-Zentrallager. „Zum Arzt nach Oldenburg komme ich dann in den kommenden Wochen wohl nur mit dem Taxi, alles andere ist ja eine Weltreise“ sagte sie. Dass der erste Bus in Richtung Bad Zwischenahn erst ab der Edeka-Zentrale fährt, ärgert auch weitere Menschen. „In Wehnen gäbe es die Möglichkeit, die Busse der Linie 350 wenden zu lassen“, schreibt ein Leser per E-Mail. Besonders betroffen seien Schüler, die nach Bad Zwischenahn, Rostrup, Westerstede oder Oldenburg fahren müssten. „Wer nach Oldenburg will, muss bis Famila laufen, um den Bus in die Stadt zu bekommen.“

VWG gesprächsbereit

Zwar haben an diesem Montag die Herbstferien begonnen, die Baustelle in Ofen soll aber über deren Dauer hinaus bis zum 4. November dauern. „Wenn es eine Möglichkeit gibt, früher wieder in Richtung Oldenburg durch Ofen zu fahren, werden wir das gerne versuchen“, sagte eine VWG-Sprecherin am Montag auf Nachfrage. Aktuell lasse die Baustelle aber für beide Linien keinen anderen Fahrplan zu.