Ofenerfeld Frauke Seger wirft Pony „Kabiet“ das Geschirr über, das es benötigt, um das Tier vor die Kutsche zu spannen. Als sie sich umdreht, um ein anderes Utensil zu holen, schüttelt sich das Tier, und das Lederzeug liegt auf dem Boden. Als hätte das Pony keine Lust an diesem Morgen die Kutsche zu ziehen. Schließlich legt ihm Eske Möller das Geschirr an und zurrt es fest. Ihr gehört das Tier. Mit ihm ist sie unlängst deutsche Vize-Meisterin der Nachwuchsfahrer geworden.

Nachdem die beiden Freundinnen „Kabiet“ eingespannt haben, setze ich mich neben Eske auf den Kutschbock und fühle mich gleich an das Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“ erinnert. „Sitz ich beim Schwager vorn“, heißt es in der Textzeile. Der Schwager, also der Postillon auf dem Bock einer Postkutsche, ist in diesem Fall eine „Schwägerin“. Und die Postkutsche ist ein modernes Vehikel für den Fahrsport, in dem die 16-Jährige erfolgreich unterwegs ist. Und gelb ist die Kutsche schon gar nicht. Macht nichts. Trotzdem ist es ein erhabenes Gefühl dort oben.

Mit Einem Ps Zur Silbermedaille Eske Möller Aus Ofenerfeld Feiert Erfolg Im Kutschefahren

Als die junge Fahrsportlerin das Tier in Bewegung setzt, fallen die ersten Regentropfen. „Wir fahren diesen Weg, da sind Bäume“, sagt Eske Möller. Mit der Peitsche bringt sie ihr Tier immer wieder sanft in Position. „Er muss die richtige Stellung haben, nämlich nach vorn“, erklärt sie. Auf der Bank hinten hat Frauke Platz genommen. Denn beim Kutschfahren gilt die Regel: niemals alleine. Apropos Regel: Wer mit der Kutsche auf der Straße fährt, wird rechtlich so behandelt wie ein Autofahrer, weiß die Kutschenfahrerin. Und in Sachen Alkohol? „Da gilt die Null-Promille-Regel“, ergänzt die angehende Polizeikommissarin Frauke Seger.

„Felder, Wiesen und Auen, leuchtendes Ährengold“, geht es in der ersten Strophe weiter. Da passen Text und Aussicht ringsherum zusammen. Nach knapp einer Stunde biegen wir wieder in die Einfahrt des Hofes Lorenzen ein. Zwischendurch hatte Eske ihr Tier traben lassen. Das war schon schnell.

Ein Video sehen Sie unter www.nwzonline.de/videos