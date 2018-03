Ohrwege Die Nachfrage ist groß, die Anzahl der Grundstücke begrenzt: Am Donnerstag hat die Gemeinde Bad Zwischenahn das Vergabeverfahren für das Neubaugebiet „Südwestlich Mastenweg“ in Ohrwege eröffnet. 25 Bauplätze ausschließlich für Einfamilien- oder maximal vier Doppelhäuser werden von der Gemeinde verkauft.

Die Gemeinde Bad Zwischenahn beabsichtigt, hier zu sozialverträglichen Preisen Wohnbaugründstücke zur Verfügung zu stellen. Es können sich vor allem Alleinerziehende und Familien sowie junge Paare ohne Kinder bewerben, die in Bad Zwischenahn wohnen, arbeiten oder aufgewachsen sind.

Die Grundstücke im Neubaugebiet „Südwestlich Mastenweg“ werden nach einem Punktesystem vergeben. Bewerber, die die Voraussetzungen erfüllen, erhalten Punkte nach Kriterien, darunter die Anzahl der Kinder, im Haushalt lebende pflegebedürftige Angehörige und Erstwohnsitz in der Gemeinde Bad Zwischenahn. Bei gleicher Punktzahl werden die Grundstücke zunächst an die Bewerber/innen vergeben, die ihren Erstwohnsitz in der Ortschaft Ohrwege haben. Der Kaufpreis beträgt 140 Euro € pro Quadratmeter mit Abschlägen je nach Familienverhältnissen. Mit dem Kauf verpflichten sich Bauwillige, das Grundstück innerhalb von zwei Jahren zu bebauen und das Eigenheim mindestens acht Jahre lang selbst zu bewohnen.

Interessierte können ihre Bewerbung bis Freitag, 20. April, ausgefüllt und unterschrieben bei der Gemeinde einreichen. Das nötige Formular gibt es auf der Internetseite der Gemeinde. Die Grundstücke werden in einer Vergabeversammlung vergeben, die für den 17. Mai geplant ist. Zu der Versammlung werden die Bewerber mit den höchsten Punktzahlen rechtzeitig eingeladen.

Über die Vergabe der Grundstücke entscheidet der nichtöffentlich tagende Verwaltungsausschuss voraussichtlich in seiner Sitzung am 12. Juni.