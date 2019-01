Oldenburg /Ammerland Autofahrer bekommen – je nach Zustand ihres Autos – schwitzige Hände und ein flaues Gefühl im Bauch, sobald der Begriff fällt. Die Hauptuntersuchung (HU). Ohne die gültige Plakette darf in Deutschland kein Gefährt unterwegs sein – sonst wird’s teuer. Autofahrern ist klar: Die HU ist wichtig. Doch was alles dahintersteckt und wie sich die Arbeit der Prüfingenieure verändert hat, weiß kaum ein Verbraucher genau. Einer, der sich auskennt, ist Ingo Watermann (57). Der Maschinenbauingenieur ist bei der Dekra angestellt und leitet die Fachabteilung Prüfwesen seit 2005.

Von Bremsen bis Licht

Fünf Jahre zuvor begann er selbst als Prüfer. „Meine erste Plakette habe ich im Jahr 2001 in Wilhelmshaven geklebt – das weiß ich noch ganz genau“, erinnert sich Watermann zurück. Er erklärt, dass sich die Punkte, auf die die Hauptuntersuchung wert legt, seit vielen Jahren nicht verändert haben – sehr wohl aber die Art ihrer Abarbeitung. Geprüft werden Bremsen, Licht, Lenkung und Fahrgestell sowie die Achsen, Reifen, mögliche Ölundichtigkeiten und alle elektrischen Anlagen. „Bei Bussen oder Sonderfahrzeugen wird auch die Zusatzausstattung kontrolliert“, ergänzt Watermann den Katalog.

Wozu dient die Hauptuntersuchung? Eingeführt wurde die Hauptuntersuchung im Jahr 1951. Seitdem ist sie für alle Kraftfahrzeuge in Deutschland Pflicht. Die Abgasuntersuchung gehört zur Hauptuntersuchung dazu und ist wichtiger Bestandteil. Durch die Prüfung soll sichergestellt werden, dass kein Fahrzeug am Verkehr teilnimmt, das erhebliche Mängel aufweist und damit eine Gefahr darstellen könnte. Alle zwei Jahre müssen normale PKW zur Untersuchung, für Taxen und Omnibusse gelten andere Regeln: Sie müssen sicherheitshalber jedes Jahr vorgestellt werden. Abgenommen werden kann die Prüfung in Deutschland von staatlich anerkannten Organisationen, so zum Beispiel der DEKRA, TÜV Süd, TÜV Nord, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen, TÜV Hanse, TÜV Hessen, TÜV Saarland, die GTÜ oder die KÜS. Die Farbe der Plakette zeigt das Jahr der Untersuchung an. Die Farben wiederholen sich alle sechs Jahre.

Fahrzeuge voller Technik

Der Umfang und die Abläufe haben sich im Laufe der Jahre enorm gewandelt, weiß der 57-Jährige. „Früher ging es wirklich vor allem noch darum, das Fahrzeug auf mögliche Roststellen abzuklopfen. Heute sind die Fahrzeuge voller Technik“, sagt der Experte. Und dieser Technik begegnen die Prüfer mit harten Geschützen: noch mehr Technik. Bei allen Fahrzeugen ab dem Baujahr 2006 kann ein sogenannter HU-Adapter angeschlossen werden. Dieser wiederum ist mit einem Smartphone verbunden, auf dem eine spezielle Software installiert ist. „Das Handy erkennt das Fahrzeugmodell und sagt mir zum Beispiel an, wo ich den Stecker für den HU-Adapter finden kann“, beschreibt Prüfingenieur Dirk Machau das Vorgehen und hält ein schwarz-grünes Gerät in der Hand, etwa doppelt so groß wie das Smartphone. Ausgelesen werden können damit auch andere Daten – zum Beispiel die Fahrgestellnummer.

Viele Fähigkeiten vonnöten

Alles also ganz einfach heute, oder? „Die Technik hilft schon. Aber wir brauchen ein Wahnsinns-Equipment und müssen ein riesiges Wissen haben. Denn auch alte Autos, Trecker, Motorräder oder Anhänger kommen zur Untersuchung“, klärt Ingo Watermann auf. Ein Prüfingenieur brauche also mannigfaltige Fähigkeiten von alt bis neu.

Seit dem Jahr 2019 gibt es eine weitere Neuigkeit: „Die Prüfgeräte werden nicht mehr geeicht, sondern kalibriert, um eine internationale Vergleichbarkeit herzustellen“, so Watermann. Auch diverse Fahr-Assistenten und Sicherheitssysteme stellten die Prüfer vor enorme Herausforderungen. „Ohne den HU-Adapter würden wir manchen neuen Autos gar nicht mehr Herr. Zum Teil weiß man ja nicht mal mehr, an welchem Knopf man das Radio leiser drehen kann“, beschreibt der Profi ein Alltagsproblem und muss lachen. Es sei daher enorm von Vorteil, wenn sich die Mitarbeiter gern und viel mit der Materie beschäftigen. „Es hilft, wenn auch jüngere Kollegen ein wenig Typenkenntnis von alten Modellen haben.“ Watermann sagt das aus einem guten Grund: „Tagtäglich haben wir Fälle, in denen Wagen vorgestellt werden, die nicht zum Fahrzeugschein passen oder mit gefälschten vorherigen HU-Berichten“, berichtet er. Man erlebe da die „dollsten Dinge“. Daher liegt eine Karte der Polizei direkt griffbereit auf seinem Schreibtisch.

Hoher Verwaltungsaufwand

Verändert habe sich auch der Verwaltungsaufwand, sagt Watermann und zeigt auf seinen PC. Darauf zu sehen sind unendlich lange Listen – riesige Datenmengen. „Ich muss alles hinterlegen, Prüfberichte digital aufbewahren, speichern, wann welcher Mitarbeiter bei der Schulung war, und und und.“ Dennoch: Ingo Watermann liebt seinen Job. „Das ist doch irre spannend. Ich bin gespannt, was da noch

alles so kommt...“