Gemeinsam Stark: Schon Hunderte Briefe an Pflegeheime zugestellt

Oldenburg Mehrere hundert Briefe mit dem Aktionslogo gemeinsam stark hat die Oldenburger Citipost bereits an Pflege- und Seniorenheime in der Region kostenlos zugestellt.

„Die Aktion stößt auf große Resonanz“ freut sich Jan Fitzner, Geschäftsführer der zur NWZ-Mediengruppe gehörenden Citipost. Und er betont: „So lange die Kontaktbeschränkungen gelten, setzen wir auch unsere Aktion fort.“

Ziel ist, Menschen in diesen schwierigen und oft äußerst einsamen Zeiten eine Freude zu bereiten und ihnen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind.

Schreiben Sie Briefe mit Gedichten, Geschichten oder Erinnerungen an die Pflegeheime in der Region. Liebe Kinder: malt ein schönes Bild oder schreibt auf, was Euch momentan so bewegt.

Dann ab damit in einen Briefumschlag und an ein Pflegeheim adressieren – entweder an einen Bewohner persönlich, den Sie kennen, oder auch an fremde Menschen. Auch sie freuen sich sicher über Post und können den Brief im Heim sogar weitergeben.

Aktionslogo aufkleben

Anstatt einer Briefmarke einfach das NWZ-Aktionslogo gemeinsam stark aufkleben. Das ist derzeit jeden Tag in der Nordwest-Zeitung zu finden oder kann gleich aus diesem Artikel ausgeschnitten werden.

Stecken Sie den Brief mit dem Aktionslogo in einen blauen Briefkasten der Citipost Nordwest. Er wird dann kostenlos zugestellt.