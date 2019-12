Oldenburg /Westerstede Die seit Monaten schwächelnde Konjunktur drückt auch auf die Stimmung der Unternehmen im Ammerland. Wie aus den jetzt veröffentlichen Ergebnissen der Herbst-Konjunkturumfrage der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervorgeht, stuft zwar immer noch die Mehrheit der Mittelständler im Landkreis die aktuelle Geschäftslage als „gut“ oder sogar „sehr gut“ ein, es sind aber weniger als vor einem Jahr.

Erfreulich: Mehr ammerländische Betriebe als im Vorjahr wollen in den kommenden Monaten investieren. Insgesamt 53,6 Prozent der befragten Unternehmen kündigten Investitionen an (Vorjahr: 50,5 Prozent). Im Weser-Ems-Gebiet haben insgesamt 1336 Unternehmen an der Umfrage teilgenommen, davon 110 aus dem Ammerland.

Demnach lag der Geschäftslage-Saldo (die Differenz aus den Anteilen guter und schlechter Bewertungen) im Ammerland jetzt bei plus 63,6 Punkten und damit ziemlich genau in Höhe des Durchschnittswertes für das gesamte Weser-Ems-Gebiet (63,4). Vor einem Jahr waren es im Ammerland noch 72,6 Punkte.

Auch beim Ausblick auf die kommenden sechs Monate sind die Betriebe zurückhaltender als vor einem Jahr. Der Saldo der Geschäftserwartungen lag der Umfrage zufolge in diesem Herbst bei 51,8 Punkten (Vorjahr: 64,2). Das macht sich auch bei der Beschäftigung bemerkbar. Sagten vor einem Jahr noch 37,9 Prozent der befragten Mittelständler im Ammerland, dass sie Personal aufgestockt hätten, waren es in der aktuellen Umfrage nur noch 26,4 Prozent.

Im nächsten halben Jahr wollen 18,2 Prozent der befragten Betriebe ihr Personal aufstocken. Die große Mehrheit der Unternehmen will den Personalbestand konstant halten.