Osterscheps Ist der dörfliche Friede in Osterscheps bereits dahin? Diese Frage stellen sich einige Schepser, wenn sie an die kontroverse Diskussion um das geplante, dörfliche Baugebiet an der Osterschepser Straße denken.

An der Ortsdurchfahrt, der Landesstraße, in der Nähe der Schule und dreier landwirtschaftlicher Betriebe könnten landwirtschaftliche Flächen für Wohnbebauung und Kleingewerbe hergerichtet werden. Pläne dazu hatte ein Vertreter des Planungsbüros Diekmann, Mosebach und Partner aus Rastede bei einem Gesprächs- und Diskussionsabend der Gemeinde Edewecht Ende Januar in Osterscheps vorgestellt.

Doch das Vorhaben sorgt im Dorf für viel Zündstoff. Und nicht nur das: Auch in der Edewechter Kommunalpolitik gibt es eine derartige Kontroverse, dass Betroffene und Politiker zum Krisengespräch bei Bürgermeisterin Lausch eingeladen wurden.

OBV für Baugebiet

Seit langem kämpft der Ortsbürgerverein (OBV) Scheps mit seinem Vorsitzenden Wolfgang Krüger, der zugleich SPD-Gemeinderatsmitglied, ist, für ein Neubaugebiet an der Osterschepser Straße. „Die Gemeinde kann mitten im Dorf Flächen erwerben, an der Osterschepser Straße und am Lindendamm. Es wäre fast sträflich, diese Chancen nicht zu nutzen“, so Krüger.

Weniger Einwohner

Entgegen dem Trend in der Gemeinde seien die Einwohnerzahlen in Osterscheps rückläufig. Eigentlich müssten hier 2000 Menschen leben, es seien aber nur 1650, ein Rückgang statistisch von etwa 50 Personen seit 2000. Doch tatsächlich sei der Rückgang größer, so Krüger, da in Osterscheps 2010 bereits 1740 Menschen gelebt hätten. Weil die Haushalte in Zukunft kleiner würden, verringere sich die Einwohnerzahl weiter und das gefährde die Infrastruktur (Bäcker, Friseur, Kiosk).

Grundsätzlich gegen Baumöglichkeiten in Osterscheps wehren sich die Gegner des geplanten Baugebiets an der Osterschepser Straße indes nicht. Der Standort sei der falsche, argumentieren sie. Landwirte fürchten starke Einschränkungen bei der Bearbeitung ihrer Flächen, die unmittelbar neben dem geplanten Baugebiet liegen, und ebenso bei ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Andere Bürger wollen unbebaute Flächen rund um die Schule im Grünen erhalten wissen, wieder andere fordern eine Außenbereichssatzung mit Baumöglichkeiten auf vorhandenen Grundstücken.

137 Unterschriften hatten Gegner des Baugebiets im Januar der Gemeindeverwaltung übergeben. „Von Befürwortern wird uns nun unterstellt, dass wir die Leute unter Vorspielen falscher Tatsachen zu ihrer Unterschrift bewogen haben“, sagt Axel Lehmann, einer der Landwirte, die sich gegen das Baugebiet wehren. Bei der Unterschriftenaktion habe man darauf verwiesen, dass die Gemeinde bereits über Flächen an der Holtanger Straße verfüge. So habe man das „Städtebauliche Entwicklungskonzept“ der Gemeinde im Internet interpretiert. Dass dieses Konzept nur grundsätzliche Möglichkeiten für Bebauung enthalte, habe man nicht gewusst und trotz monatelanger Diskussion habe es einem keiner gesagt.

Keinen Hinweis erhalten

„Gerne hätte ich das bei der Veranstaltung der Gemeinde, bei der es sich laut Amtlicher Bekanntmachung nicht um eine Information, sondern um einen Dialog mit den Bürgern handelte, erläutert“, so Lehmann. Doch bei der Versammlung habe niemand der Befürworter dazu etwas gesagt. Planer Olaf Mosebach hatte lediglich darauf hingewiesen, dass Flächen an der Holtanger Straße zwar für ein Baugebiet geeignet wären, aber nicht zur Verfügung stünden. Falsch sei es, so Lehmann, dass wichtige Fragen wie z.B. die problematische Entwässerung des geplanten Baugebiets geklärt seien. Ideen möge es geben, geklärt sei nichts.

Während nun 137 Unterschriften der Gegner im Rathaus vorliegen (vor zwei Jahren hatten sich weitere Schepser gegen eine Bebauung zwischen Lindendamm und Schule ausgeprochen), werden nun Unterschriften für das Baugebiet gesammelt. Eine solche Aktion sowie das Ansprechen und Anschreiben von Ratsmitgliedern (die sich gegen das Baugebiet wendeten) und das Schreiben von Leserbriefen hatte OBV-Vorsitzender und SPD-Ratsherr Wolfgang Krüger in einem vereinsinternen Schreiben gefordert.

Der Westerschepser FDP-Ratsherr Rolf Kaptein, der ebenfalls für das Baugebiet ist, warb bei der Jahreshauptversammlung des OBV Scheps dafür, dass Bürger die Einwohnerfragestunden der Bauausschusses nutzen sollten, um Fragen (an die Gegner des Baugebiets) zu stellen.

Thema im Ausschuss

Ob das Baugebiet mit zehn bis zwölf Grundstücken weiter geplant wird, ist fraglich. Grüne und UWG hatten sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen, während die SPD und die FDP dafür sind.

Entscheidend ist das Verhalten der CDU-Fraktion. Sie spricht sich dafür aus, gemeinsam mit allen Beteiligten nach anderen Baumöglichkeiten in Scheps zu suchen. Bis dato läge das von ihr geforderte und für die Bauplanung benötigte Kita-Konzept durch die Gemeindeverwaltung nicht vor. Außerdem sei nach Einschätzung der CDU das Stimmungsbild bei der so wichtigen Bürgerversammlung eindeutig gegen das Baugebiet gewesen.

Am Dienstag, 27. Februar, soll erneut über „Entwicklungsmöglichkeiten in Osterscheps“ im Edewechter Bauausschuss beraten werden.