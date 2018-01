Osterscheps Eigentlich sollte die Versammlung schon vor der Sitzung des Edewechter Bauausschusses im November 2017 stattfinden: So zumindest lautete das Votum aus der Edewechter Politik. Am Mittwoch, 24. Januar, ist es soweit: Dann soll ab 19.30 Uhr auf Einladung der Gemeinde im Gasthof Nemeyer in Osterscheps über das umstrittene Baugebiet an der Osterschepser Straße zwischen Schule und der Straße Lindendamm informiert werden.

Seit vielen Jahren macht sich der Ortsbürgerverein Scheps mit seinem Vorsitzender Wolfgang Krüger, der zugleich SPD-Ratsherr im Edewechter Gemeinderat ist, für Baumöglichkeiten auf den (landwirtschaftlichen) Flächen an der Ortsdurchfahrt stark. Doch das Projekt ist im Dorf sehr umstritten, Unterschriften gegen das Vorhaben werden gesammelt. Vor allem Osterschepser Landwirte befürchten starke Einschränkungen bei ihrer Arbeit und ihren Entwicklungsmöglichkeiten. Nur einige sind bereit, ihre Flächen zu verkaufen. Auch in der Edewechter Politik ist die Ausweisung von Bauflächen in diesem Bereich umstritten.

Diskutiert worden war über das Vorhaben erneut im Dezember im Schepser und Wittenberger Arbeitskreis „Dorfregion Edewecht-West“. Dabei hatten Vertreter eines Planungsbüros aus Rastede aufgezeigt, wie ein solches Baugebiet zwischen Schule und Lindendamm in Osterscheps verwirklicht werden könne. Die Mehrheit des Arbeitskreises hatte dieses Projekt als „Dörfliches Wohngebiet“ Straße“ befürwortet.

Im Bauausschuss hatten Kritiker gefordert, nicht nur Baumöglichkeiten an der Osterschepser Straße zu untersuchen, sondern im ganzen Dorf und zudem die Auswirkungen auf Schule und Kita zu prüfen. Bislang wurden keine Alternativen vorgestellt.