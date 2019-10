Petersfehn Eine Baustraße mit Straßenschild und ein Warnschild, mehr ist von dem neuen Gewerbegebiet östlich der Straße „An den Kolonaten“ in Petersfehn noch nicht zu sehen.

„Twisterlingsbogen“ wird auf den Visitenkarten der Unternehmen stehen, die sich künftig hier ansiedeln sollen.

Noch läuft allerdings die Reservierungsphase für die Grundstücke für wenige Wochen. 28 200 Quadratmeter Gewerbeflächen und 24 200 Quadratmeter Mischgebietsflächen bietet die Gemeinde Bad Zwischenahn insgesamt an.

80 Euro pro Quadratmeter kosten die Mischgebiets-Grundstücke, 45 Euro pro Quadratmeter die Grundstücke im reinen Gewerbegebiet.

Ungefähr die Hälfte der Flächen sei bisher reserviert, erklärt Bärbel Nienaber, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung und Liegenschaften der Gemeinde, auf Nachfrage.

Verkauft werden nicht – wie bei Wohnbaugebieten üblich – Grundstücke mit fester Größe. Stattdessen können die Unternehmen ihren Flächenbedarf mitteilen und die Gemeinde versucht, die Grundstücke entsprechend zuzuschneiden. „Die Grundstücke müssen also noch abschließend vermessen werden“, erklärt Nienaber.

Ähnlich wie bei den Wohngrundstücken kann allerdings nicht jeder einfach so zuschlagen. „Wir wollen in diesem Gewerbegebiet keine reinen Lagerflächen“, erläutert Nienaber. Stattdessen achte die Gemeinde darauf, dass nach Möglichkeit mit den Unternehmen auch zusätzliche Arbeitsplätze in die Gemeinde kommen.

Theoretisch, so Nienaber, könnten die ersten Unternehmen noch in diesem Jahr mit dem Bau auf ihren Grundstücken beginnen, wenn das Wetter das zulasse. Wirklich gestartet werde am Twisterlingsbogen aber wohl erst im kommenden Jahr.

Das neue Baugebiet schließt sich direkt an das bestehende Gewerbegebiet an den Kolonaten an und erweitert es entlang der Mittellinie in Richtung Oldenburg. Zuerst war über das Gebiet im Februar 2016 gesprochen worden.

Unter dem Eindruck des Zuzugs von Flüchtlingen hatte es zunächst Überlegungen gegeben, auf dem rund sechs Hektar großen Areal auch günstige Wohnunterkünfte anzubieten. Nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Bedarf an Unterkünften für Flüchtlinge nicht so groß war, wurde das komplette Gebiet als Gewerbe- und Mischfläche ausgewiesen.

Im Mai 2018 hatte der Gemeinderat den Bebauungsplan verabschiedet.