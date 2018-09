Portsloge Bienen, Käfer und andere Krabbeltiere: Tierisch ging es beim Kinderfest zu, das am Wochenende zum bunten Programm des Dorf- und Boßelerfestes in Portsloge gehörte. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern auf der Festwiese neben dem Vereinsheim des Boßelervereins „Frei weg“ Portsloge ein, um in zahlreichen Mitmach-Ständen kleine Aufgaben rund um das Thema Insekten zu lösen.

Gleich zu Beginn ging es zu den Bienen. In einem Schaukasten musste die Bienenkönigin inmitten ihres Bienenvolkes gefunden werden. Eine Geschicklichkeitsübung stand als Nächstes an. Die Mädchen und Jungen mussten Bienen aus Holz an langen Schnüren in die Höhe „fliegen“ lassen. Wer auch diese Aufgabe gemeistert hatte, durfte mit Bällen auf ein Spinnennetz zielen, aufgehängte Blechbienen mit Bällen treffen und einen kleinen Tischtennisball in Bienenoptik in passende Blumengefäße werfen. Wurden alle fünf Stationen erfolgreich absolviert, gab es einen Beutel mit allerlei Süßigkeiten und Gutscheinen für die Fahrgeschäfte und Imbissstände – überreicht von der Boßel-Meistergruppe des Vorjahres in Bienenverkleidung.

„Wir freuen uns, das wir so viele Besucher haben“, sagte Sonja Knutzen, erste Adjutantin und Mitglied der Meistergruppe. „Wir haben das Kinderfest seit ungefähr zwei Monaten geplant und es ist so schön zu sehen, wie gut es angenommen wird“, freute sie sich beim Blick in die strahlenden Gesichter.

Das Kinderfest ist Teil des jährlichen Dorffestes, das der Boßelerverein seit nunmehr rund 35 Jahren ausrichtet. Nach dem Fest der Kleinen fand am Sonnabend noch der traditionelle Festball statt. Am Sonntag begann der Tag mit einem Kinderflohmarkt und einer Aufführung der Hydrantenkapelle. Gegen Mittag fand der Umzug statt und das scheidende Meisterpaar, Silke Behrens und Rene Rothenburg, wurde abgeholt. Spannend wurde es am Nachmittag, als die neuen Vereinsmeister vorgestellt wurden. Das wurde bei den Männern Jan Wyckhoff und bei den Frauen Sandra Sandstede.