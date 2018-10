Rastede Auf den Weideflächen grasen Kühe, Radfahrer folgen einem ausgeschilderten Radwanderweg und hin und wieder rollt ein Trecker über die schmalen Straßen: Idylle pur herrscht am Montagnachmittag im Hankhau­sermoor. Man könnte sagen, hier ist die Welt noch in Ordnung.

Zur Bedeutung des Hankhausermoores Das Hankhausermoor ist ein Geestrandmoor im Weser-Urstromtal, das vor rund 4000 Jahren auf sandigem Untergrund entstanden ist. Aufgrund des relativ geringen Alters ist der sonst häufig vorzufindende, zersetzte Schwarztorfhorizont von Grundmoränenmooren hier wesentlich weniger ausgeprägt vorzufinden. Darauf weist die Gemeinde Rastede in ihrer Stellungnahme zur Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes im Hankhausermoor hin. Der überwiegend nur schwach zersetzte Torf ist ein guter Wasserspeicher, der das Niederschlagswasser zurückhält und sich dadurch ausgleichend auf das Klima auswirkt. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Flächen zwischen null und einem Meter über Normalnull liegen. Bei einer extensiven Nutzung der Flächen und entsprechender Vernässung sind sie zudem als CO2-Speicher nutzbar, erläutert die Gemeindeverwaltung. Die Gemeinde geht nicht davon aus, dass ein Torfabbau und eine anschließende Renaturierung der Flächen zu einer qualitativen Verbesserung des vorhandenen Moores führen würden. Der Torfabbau würde vielmehr sowohl Fauna und Flora als auch die landwirtschaftliche Entwicklung sowie die touristische Entwicklung nachteilig beeinflussen. Der Gemeinde gehören im Bereich des geplanten Landschaftsschutzgebietes knapp 31 Hektar Flächen.

Die Betonung liegt jedoch auf dem Wörtchen „noch“. Seit Jahren liefert sich der Landkreis Ammerland einen Rechtsstreit mit der Deutschen Torfgesellschaft, die im Hankhausermoor Torf abbauen möchte. Das wollen Landkreis und auch die Gemeinde Rastede verhindern.

• Die Ausgangslage

Der Plan: Das Hankhausermoor soll als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Der Abbau von Torf wäre dann nicht mehr möglich. Es gibt jedoch einen entscheidenden Haken. Die Torfindustrie will gegen die Ausweisung klagen – und hat gute Karten, vor Gericht zu gewinnen.

Um einen weiteren Rechtsstreit zu verhindern, hatten sich Landkreis und Torfgesellschaft auf einen Kompromiss verständigt. Dieser sieht eine Halbierung der bisher beantragten Abbaufläche auf 100 Hektar und eine erhebliche Reduzierung des Abbauvolumens vor.

Innerhalb des vorgesehenen Landschaftsschutzgebietes würde im Falle dieses Kompromisses eine Optionsfläche für den Torfabbau ausgewiesen werden. Zwischenzeitlich hat die Gemeinde Rastede beschlossen, diesem Vorgehen nicht zuzustimmen. Der Landkreis könnte sich darüber allerdings hinwegsetzen, weil eine Zustimmung der Gemeinde rechtlich nicht erforderlich ist.

• Drei Alternativen

Wie es nun weitergehen soll, muss auf Kreisebene die Politik entscheiden. Für Mittwoch, 10. Oktober, ist deshalb eine außerplanmäßige Sitzung des Ausschusses für Landwirtschaft und Umwelt angesetzt worden. Einziger Tagesordnungspunkt: die Verordnung des Landschaftsschutzgebietes Hankhausermoor. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Kreishaus in Westerstede (Raum 187).

Die Kreisverwaltung sieht drei mögliche Vorgehensweisen, wie jetzt weiter verfahren werden könnte. Nach der Vorberatung im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt soll abschließend der Kreistag am 6. Dezember eine Entscheidung fällen.

• Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes ohne Optionsfläche für den Torfabbau: Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass es in diesem Fall „unweigerlich zu einem weiteren Klageverfahren“ kommen wird, geht aus der Beratungsvorlage für den Ausschuss vor. Nach juristischer Prüfung geht der Landkreis davon aus, dass die Ansprüche der Torfgesellschaft „wahrscheinlich berechtigt“ sind.

• Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes mit Optionsfläche für den Torfabbau: Dieses Vorgehen würde bedeuten, sich über die Gemeinde Rastede hinwegzusetzen. Der Kompromiss mit der Torfgesellschaft wäre dann nur zum Teil umsetzbar, weil der Gemeinde rund 15 Hektar innerhalb der vorgesehenen Optionsfläche gehören. Diese befindet sich nördlich und südlich des Kolonatswegs. Nach Einschätzung der Kreisverwaltung bietet nur dieses Vorgehen die Möglichkeit, „den Naturraum Hankhausermoor langfristig zu sichern und zu entwickeln“.

• Zurückstellung der Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes: In diesem Fall müsste das Verwaltungsgericht abschließend über das bereits laufende Klageverfahren entscheiden. Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit geht der Landkreis davon aus, dass der Torfgesellschaft ein Abbaurecht zugesprochen wird.

• Die Folgen

Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass nach der Gerichtsentscheidung ein neues Genehmigungsverfahren oder mindestens rechtliche Anpassungen nötig werden. Der Ausgang eines solchen Verfahrens könnte dabei durchaus vom umweltpolitischen Wandel der vergangenen Jahre beeinflusst werden. Ob alle ursprünglich von der Torfgesellschaft geplanten Maßnahmen heute überhaupt noch umsetzbar sind, könne zudem auch aus Eigentumsgründen bezweifelt werden, heißt es in der Beratungsvorlage.

In jedem Fall geht der Landkreis davon aus, dass sich die Entscheidung des Gerichts auf die ursprünglich vorgesehene Größe des Abbaugebietes beziehen wird, also auf 210 Hektar. Sollte das Gericht den Torfabbau in dieser Größenordnung grundsätzlich zulassen, würde sich die Torfgesellschaft später wohl nicht mehr einschränken lassen, heißt es in der Beratungsvorlage. Der Kompromiss wäre damit hinfällig. Auch die Ausweisung eines Landschaftsschutzgebietes wäre dann rechtlich nicht mehr zu begründen, wenn rund 40 Prozent der Gesamtfläche als Torfabbaufläche dargestellt werden müssten.