Tierwelt Im Ammerland: Mein Name ist Hase und mir geht’s gut

Rastede /Ammerland „Die trockenen und warmen Jahre 2018 und 2019 haben den Feldhasen gut getan“, sagt Robert Lohkamp, Vorsitzender der Jägerschaft Ammerland, und ergänzt: „Der Feldhasenbesatz bei uns in der Region ist konstant.“

Auch wenn nach dem zurückliegenden milden Winter die Aussichten für das Jahr 2020 gut stehen, dass der positive Trend anhält, dafür reiche günstige Witterung allein nicht aus. Neben der Witterung sei auch die Qualität der Lebensräume von großer Bedeutung. „Hasen benötigen strukturreiche Lebensräume mit Hecken, Saumstrukturen und Brachflächen, da sie hier optimale Äsung und Deckung finden“, führt Robert Lohkamp weiter aus.

Da Anfang Februar in der Gemeinde Rastede Tularämie (Hasenpest), eine auch für Menschen und Haustiere ansteckende Krankheit, bei einem Hasen festgestellt wurde, bittet die Jägerschaft weiterhin Spaziergänger, kranke und tote Hasen nicht anzufassen, sondern den Jagdpächter oder die Jägerschaft zu informieren. Bei den kleinen Junghasen sei es allerdings völlig normal, dass sie alleine an Wegrändern sitzen, heißt es in einer Mitteilung der Jägerschaft. Sie seien dann nicht verlassen, sondern würden als Nestflüchter ein- oder zweimal am Tag von der Häsin gesäugt.

Nicht nur die Lebensraum- und Witterungsbedingungen, auch Fressfeinde hätten einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Hasenpopulation. Aber auch für jeden Spaziergänger gelte, den eigenen Hund an der Leine führen, da die Junghasen nach Kontakt mit einem Hund oder einer Katze von ihrer Mutter verstoßen würden.

„In diesem Zusammenhang steht auch unser Blühstreifenprogramm: Hier leisten wir in enger Zusammenarbeit mit Landwirten, Imkern und Landeigentümern praktischen Natur- und Artenschutz nachhaltig vor Ort“, erläutert der Vorsitzende der Jägerschaft. So gestaltete Biotope würden nicht nur dem Hasen, sondern auch vielen anderen Arten der Feldflur als bevorzugte Lebensräume dienen und seien regelrechte Hotspots der Artenvielfalt.

Die Jägerschaft Ammerland beteiligt sich jedes Jahr kontinuierlich an der Wildtiererfassung in Niedersachsen. Durch diese Bestandserfassungen, unter wissenschaftlicher Begleitung des Instituts für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung, würden so Jahr für Jahr fundierte Daten zur Populationsentwicklung nicht nur des Feldhasen, sondern auch vieler anderer heimischer Wildarten in der Region erhoben, heißt es in der Mitteilung der Jägerschaft weiter.