Rastede Kein schönes Bild liefert auch weiterhin der Rasteder Bahnhof ab: Mit der Inbetriebnahme der beiden Aufzüge ist zwar ein entscheidender Bestandteil der Modernisierung mit einem Jahr Verzögerung endlich abgeschlossen worden. Dafür starrt die Anlage aber nur so vor Müll und Dreck. Selbst so mancher Großstadtbahnhof macht da einen saubereren Eindruck.

Dabei stellt ein Bahnhof gewissermaßen das Eingangstor zu einem Ort dar. Viele Menschen, die Rastede besuchen, sehen wohl auch als erstes den Bahnhof. Im Rathaus beschreibt man den aktuell herrschenden Zustand als „unschön“. Zuständig ist allerdings die Deutsche Bahn.

Gute vier Wochen sind vergangen, seit die beiden neuen Aufzüge in Betrieb genommen wurden, mit denen Zugreisende den Mittelbahnsteig jetzt endlich barrierefrei erreichen können. Doch die Holzverkleidungen, hinter denen die beiden Lifte bis zur Inbetriebnahme versteckt waren, liegen noch immer vor den beiden Aufzügen. Weiterer Müll hat sich dort inzwischen ebenfalls angesammelt.

Zudem ist die neue Unterführung, mit der der Mittelbahnsteig alternativ zu erreichen ist, großflächig mit Graffitis beschmiert. Auch der Boden starrt vor Schmutz. Sicherlich erwartet hier niemand klinisch reine Fliesen. Schließlich nutzen Hunderte Fahrgäste die Unterführung jeden Tag. Einen solch hässlichen Eindruck muss der Gang aber sicherlich nicht machen.

Nur was lässt sich tun gegen den Müll und den Schmuddel-Eindruck? Wir haben bei der Deutschen Bahn nachgefragt. „Die verantwortliche Baufirma wurde bereits mehrfach von uns aufgefordert, ihre Materialien abzuholen. Wir nehmen Ihre Anfrage nochmals zum Anlass, die Firma aufzufordern, endlich das Baufeld zu reinigen“, teilte ein Sprecher mit.

Um Farbschmierereien in der Unterführung vorzubeugen, sei weiterhin keine Videoüberwachung am Rasteder Bahnhof geplant. Eine farbliche Gestaltung der Unterführung wäre jedoch möglich, so der Sprecher weiter. In anderen Bereichen habe die Bahn in solchen Fällen mit Schulen zusammengearbeitet und die Bereiche gemeinsam gestaltet.