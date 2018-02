Rastede Die Pläne für ein kombiniertes Hallen- und Freibad an der Mühlenstraße in Rastede sind vom Tisch. Bereits im November hatte der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen die Verwaltung beauftragt, mittel- bis langfristig nach anderen Flächen zu suchen, auf denen ein Kombibad gebaut werden könnte. Dabei soll aber auch die wirtschaftliche Umsetzbarkeit geprüft werden. Der Beschluss enthielt seinerzeit auch den Auftrag, nach geeigneten Flächen für den Tennisverein und die Showband zu suchen. Außerdem sollten notwendige Sanierungsarbeiten im Frei- und Hallenbad geprüft werden.

Kommenden Montag, 12. Februar, soll nun der Kultur- und Sportausschuss in öffentlicher Sitzung (16 Uhr, Rathaus) über die Fortschreibung des Sanierungskonzeptes für das Hallenbad im Palaisgarten beraten. Die Verwaltung schlägt vor, dort ein zusätzliches Angebot für Familien mit Kleinkindern zu schaffen. Grundsätzlich solle aber der Charakter eines Sport- und Freizeitbades beibehalten werden, allerdings ohne Sauna und Café, heißt es in der Beratungsvorlage.

Die Sauna war bereits im Mai 2016 geschlossen worden. Einen Antrag auf Wiedereröffnung hatte der Kultur- und Sportausschuss im September vergangenen Jahres einstimmig abgelehnt. Nach Einschätzung der Gemeindeverwaltung sind die Kosten für eine Sanierung zu hoch, ein wirtschaftlicher Betrieb lasse sich nicht darstellen.

Da die Pächterin des Cafés angekündigt hat, zum Ende der Saison 2017/2018 aufzuhören und bisher kein Nachfolger gefunden wurde, hält die Verwaltung es zudem für sinnvoll, künftig kein Café mehr anzubieten. Es könnten aber Automaten für Warm- und Kaltgetränke aufgestellt werden. Zu diesem Thema wird der Kultur- und Sportausschuss am Montag ebenfalls beraten.

Überlegungen zu einer Umgestaltung des Hallenbades gab es bereits, schon 2012 war zudem auf notwendige Sanierungsarbeiten hingewiesen worden. Eine mögliche Angebotserweiterung im Hallenbad war damals aber wegen der Idee eines Kombibades zurückgestellt worden.

Wie Bauamtsleiter Stefan Unnewehr in der Beratungsvorlage für den Ausschuss am Montag erklärt, kommt die Realisierung eines Kombibades maximal langfristig in Betracht, „wobei es sich um einen Zeitraum von wenigstens 15 bis 20 Jahren handeln dürfte“. Hinzu kommt, dass die Kosten für ein Kombibad vermutlich bei mindestens zehn Millionen Euro liegen würden, schätzt Gemeindesprecher Ralf Kobbe. Geld, das bei der aktuellen Haushaltssituation der Gemeinde nicht vorhanden ist. Deshalb sei jetzt erneut zu thematisieren, ob neben den Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen auch ein erweitertes Angebot im Hallenbad geschaffen wird.

