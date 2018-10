Rastede Eine Umgehungsstraße für Loy – dieses Thema wurde schon diskutiert, als Hans-Hermann Ammermann 1980 zur Gemeinde Rastede kam. 2013 wurde die Ortsumgehung Wirklichkeit, seitdem führt die Bundesstraße 211 um Loy herum.

Fünf Jahre später sitzt Ammermann in seinem Büro und gesteht: „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das jemals umgesetzt wird.“ Zu viele Widerstände taten sich immer wieder auf. Eine Realisierung war unwahrscheinlich.

Ammermann war 2013 Leiter des Bauamtes der Gemeinde Rastede, heute ist er Klimaschutzbeauftragter. Anlässlich seines Jubiläums „40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst“, das er am 1. Oktober feierte, blickt der 64-Jährige zurück auf besondere Projekte, die Rastede veränderten und bis heute prägen.

Anfänge in Oldenburg

Nach einer Maurerlehre und einem Studium nahm Ammermann zunächst eine Tätigkeit in einem Ingenieurbüro auf. Seine Laufbahn im öffentlichen Dienst begann er am 1. Oktober 1978 beim Straßenbauamt Oldenburg, bevor er als Diplom-Ingenieur am 1. Oktober 1980 zur Gemeinde Rastede wechselte.

Zu Beginn seiner Tätigkeit übernahm Ammermann in Rastede die Leitung der Neubaugruppe des technischen Bauamtes und war vorwiegend mit der Vorbereitung und Durchführung von Neubaumaßnahmen befasst. Im Jahr 1987 übernahm er als Geschäftsbereichsleiter die Leitung des technischen Bauamtes einschließlich Bauhof und Kläranlage und ab 2003 zusätzlich die Leitung der Bauleitplanung. Seit 2016 ist Ammermann als Klimaschutzbeauftragter in der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Finanzen tätig.

Ammermanns erste eigene Baustelle war Ende der 1970er Jahre die B 213 bei Cloppenburg. „Die Bundesstraße sollte vierspurig neu gebaut werden, mit gemauerten Lärmschutzwänden“, erinnert er sich. Zeitweise seien damals 60 Maurer auf dem Bau beschäftigt gewesen.

Seine nächste Baustelle sollte Ammermann nach Löningen führen. Doch so weit wollte er eigentlich gar nicht fahren, zumal es nähergelegene Baustellen gegeben hätte.

Ammermann wurde auf ein Stellengesuch der Gemeinde Rastede aufmerksam. Den Ort kannte er bis da eigentlich nur vom Durchfahren. „Ab dem Hof von Oldenburg in Richtung Wahnbek war damals auf der Bundesstraße 69 noch Tempo 70 erlaubt“, erinnert er sich.

Gleich mit zwei großen Projekten wurde Ammermann Anfang 1981 auf seinem neuen Posten betraut: dem Bau des Hallenbades im Palaisgarten und der Erweiterung des Schulzentrums um zehn Klassenräume. „Beide Maßnahmen lagen hinter dem Zeitplan“, erinnert sich der 64-Jährige.

Enges Zeitfenster

Im Fall der Schule drängte die Zeit, zum Beginn des Schuljahres musste die Erweiterung abgeschlossen sein. Die Fertigstellung wurde am Ende eine Punktlandung. „Auf der einen Seite sind die Ehrengäste rein, auf der anderen Seite die Teppichverleger raus“, sagt Ammermann.

Beim Hallenbad kam ihm unterdessen der Zufall zu Hilfe. Die Firma, bei der er gelernt hatte, war mit dem Bau beauftragt worden. „Ich kannte die Poliere“, blickt Ammermann zurück. Ihnen machte er klar, dass das Hallenbad sein erstes großes Projekt im neuen Job war und es unbedingt fristgerecht fertig werden musste. „Irgendwie haben wir das dann tatsächlich hingekriegt“, sagt er. Am 3. September 1981 wurde das Bad offiziell eröffnet.

Bei einem anderen Großprojekt, das aus den unterschiedlichsten Gründen seit Jahren nicht vorankommt, geht es um die Lösung der Verkehrssituation am Bahnübergang Raiffeisenstraße. Schon vor Jahrzehnten habe es dazu Untersuchungen gegeben. Es habe bereits früher Pläne für eine Brücke gegeben, ein wohl gigantisches Bauwerk, sagt Ammermann. Er hält einen Tunnel weiterhin für die beste Lösung, auch wenn der Bau nicht unproblematisch wird. „Da unten ist Wasser, da muss einiges rausgepumpt werden“, sagt er. Zurzeit gibt es aber auch Überlegungen, eine Umgehungsstraße zu bauen.

Dass sich ein langer Atem auszahlen kann, zeigt das Beispiel der Ortsumgehung Loy, die 2013 Wirklichkeit wurde. An deren Bau hatten Ammermann und viele andere auch nicht geglaubt. So könnte es auch für die Raiffeisenstraße eine Lösung geben, die Frage ist nur: wann?