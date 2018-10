Rastede Der Weg für den Bau von zwei Bio-Legehennenställen in Wapeldorf ist aus Sicht der Gemeinde Rastede frei. Der Verwaltungsausschuss hat am Dienstag in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung einstimmig das Einvernehmen zum Bau der Ställe für insgesamt 12 000 Tiere erteilt. Das teilte die Gemeindeverwaltung am Freitagmorgen in einem Pressegespräch mit. In der Sitzung am Dienstag habe der Landwirt Jan Eilers aus Conneforde, der die Ställe in Wapeldorf bauen will, alle Zweifel ausräumen können, sagte Pressesprecher Ralf Kobbe.

Aspekte wie etwa die Frage, ob es sich noch um Landwirtschaft oder schon um gewerbliche Tierhaltung handelt, oder Untersuchungen zu Geruchsemissionen sind derzeit noch durch die Landwirtschaftskammer und den Landkreis Ammerland als zuständige Genehmigungsbehörde zu prüfen. Untersucht werden müssen auch die Abstände zur vorhandenen Wohnbebauung. Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, steht dem Bau der Ställe nichts mehr im Wege. Bürger aus dem Rasteder Norden sehen das Vorhaben allerdings kritisch.

Auf einer Freifläche hinter einem Hof am Achterdörper Weg in Wapeldorf sollen zwei Bio-Legehennenställe für jeweils 6000 Tiere entstehen. Die Gebäude sollen jeweils 70 Meter lang, 25 Meter breit und 6,65 Meter hoch sein. Geplant sind außerdem vier Futtermittelsilos und ein Dungcontainer.

Maximal sechs Hennen sollen pro Quadratmeter gehalten werden. Dies entspricht den Bio-Richtlinien. Die Tiere sollen in ihrer 17. Lebenswoche eingestallt und in ihrer 79. Lebenswoche ausgestallt werden. Die Eier sollen täglich gepackt werden. Nach der Ausstallung soll eine Reinigung und Desinfektion der Ställe erfolgen.

Futter soll alle drei Wochen angeliefert werden. Die Eier sollen zweimal wöchentlich abgeholt werden. Das Kotlager soll drei- bis viermal im Jahr geleert werden. Weitere Infos folgen in Kürze.