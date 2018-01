Rastede Die politischen Beratungen über den geplanten Neubau von Aldi und Rewe an der Raiffeisenstraße 52 in Rastede gehen auf die Zielgerade. Am Montag, 22. Januar, muss sich wohl zum letzten Mal der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen mit dem Vorhaben auseinandersetzen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 16 Uhr im Rathaus. Im März könnte der Rat dann den Satzungsbeschluss für die „2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 70 – Rastede West“ fassen. Danach kann mit dem Abriss der bestehenden Gebäude und dem Neubau begonnen werden.

Vorgesehen ist, den bestehenden Gebäudekomplex abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. In diesen soll auf der linken Seite Aldi mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und auf der rechten Seite Rewe mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern einziehen.

In diesem Zuge soll der Aldi-Standort an der Raiffeisenstraße 34 aufgegeben werden. Zudem sieht der Plan einen vergrößerten Backshop und einen kleineren Shop zum Beispiel für Blumen oder Zeitschriften in dem Neubau vor. Ansässig bleibt an dem Standort die Jet-Tankstelle. Neu geregelt wird hier die Zufahrt.

Im Verfahren hatte es aufgrund von noch zu klärenden Rechtsfragen eine mehrmonatige Verzögerung gegeben. Ursprünglich hatten die Arbeiten auf dem Grundstück schon im Herbst vergangenen Jahres beginnen sollen.

Bei den Rechtsfragen, die zu klären waren, ging es zum einen um die Frage, was an dem Einzelhandelsstandort verkauft werden darf, und zum anderen darum, wie viel Lärm verursacht werden darf. Im Bebauungsplan wurde daraufhin nun klar festgesetzt, dass so genannte „aperiodische Randsortimente“ auf maximal zehn Prozent der Verkaufsfläche begrenzt werden. Dabei handelt es sich um Produkte, die nicht für den täglichen Bedarf benötigt werden.

Hinsichtlich des zulässigen Lärms wurde die schalltechnische Untersuchung noch einmal überarbeitet. Zwei Wohnhäuser auf der dem geplanten Einzelhandelsstandort gegenüberliegenden Straßenseite erhalten dadurch einen höheren Schutzanspruch.

Im Oktober hatte sich der Bauausschuss zuletzt mit dem Thema befasst. Daraufhin hatten Bürger und Behörden noch einmal Gelegenheit, Stellung zu beziehen. Diese Anregungen und Hinweise sind inzwischen ausgewertet worden und werden am kommenden Montag in der Sitzung vorgestellt. Wie der Beratungsvorlage zu entnehmen ist, wurden von der Öffentlichkeit keine Stellungnahmen vorgebracht. Von den Trägern öffentlicher Belange wurde mitgeteilt, dass die zuvor erhobenen Bedenken ausgeräumt werden konnten und gegen die nunmehr vorgesehenen Festsetzungen keine weiteren Bedenken bestehen.