Rastede Bis Ende des Jahres soll der Neubau an der Raiffeisenstraße 52 in Rastede stehen, in den Rewe und Aldi ziehen wollen. Bauamtsleiter Stefan Unnewehr sagte am Montag im Bauausschuss, dass die Investoren mit einer Bauzeit von sechs bis neun Monaten planen würden. Sobald der Ratsbeschluss vorliegt, könnten die Bauarbeiten beginnen.

Der Rat soll die für das Vorhaben nötige „2. Änderung des Bebauungsplans Nr. 70 – Rastede West“ in seiner Sitzung am 13. März verabschieden. Einer Zustimmung dürfte nach der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses vom Montag auch nichts mehr im Wege stehen.

Vorgesehen ist, den bestehenden Gebäudekomplex abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. In diesen soll auf der linken Seite Aldi mit einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern und auf der rechten Seite Rewe mit einer Verkaufsfläche von 1800 Quadratmetern einziehen.

In diesem Zuge soll der Aldi-Standort an der Raiffeisenstraße 34 aufgegeben werden. Zudem sieht der Plan einen vergrößerten Backshop und einen kleineren Shop zum Beispiel für Blumen oder Zeitschriften in dem Neubau vor. Ansässig bleibt an dem Standort die Jet-Tankstelle. Neu geregelt wird hier die Zufahrt.

Im Verfahren hatte es aufgrund von noch zu klärenden Rechtsfragen eine mehrmonatige Verzögerung gegeben. Ursprünglich hatten die Arbeiten auf dem Grundstück schon im Herbst vergangenen Jahres beginnen sollen.

„Alle Probleme sind jetzt gelöst worden“, sagte Rüdiger Kramer (SPD) am Montag im Bauausschuss. Gerd Langhorst (Grüne) sagte, dass er die Verzögerungen nicht für schlimm halte. Zugunsten der Anlieger habe es schließlich kleinere Verbesserungen gegeben. So war beispielsweise das Schallgutachten noch einmal überarbeitet worden, wodurch zwei gegenüberliegende Wohnhäuser nun höhere Schutzansprüche genießen. Hans-Dieter Röben (CDU) wünschte dem Vorhaben denn auch nur noch eine „gute Reise“.