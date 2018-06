Rastede Die Vorbereitungen auf die Gewerbeschau beim Ellernfest in Rastede (7. bis 9. September) laufen auf Hochtouren. „Wir haben bislang etwa 30 Anmeldungen aus verschiedenen Branchen“, sagt Organisator Henning Spille. Handwerksbetriebe, Immobilienfirmen und Autohändler hätten bereits ihre Teilnahme zugesagt, berichtet Spille. Es seien aber weiterhin noch Anmeldungen möglich. Platz sei ausreichend vorhanden.

Auf der Gewerbeschau können sich wie üblich nicht nur Firmen aus der Gemeinde Rastede präsentieren und vorstellen. Auch aus den umliegenden Gemeinden seien Anmeldungen willkommen, sagt Spille. Der Organisator der Gewerbeschau weist darauf hin, dass es sich auch für Firmen, die gerade volle Auftragsbücher haben, lohnen könne, sich in Rastede zu präsentieren. Schließlich bestehe die Möglichkeit, dort auch über Ausbildungsmöglichkeiten oder andere Stellen zu informieren. Anmeldungen von Firmen nimmt Spille per E-Mail unter henning.spille@t-online.de oder unter Telefon 0179/ 121 40 07 entgegen.

Normalerweise findet auf dem Turnierplatz alle zwei Jahre eine Gewerbeschau zum Ellernfest statt. Im vergangenen Jahr war sie allerdings ausgefallen. An der letzten Gewerbeschau vor drei Jahren hatten sich mehr als 90 Aussteller beteiligt.

Das 42. Ellernfest wird vom 7. bis 9. September auf dem Turnierplatz im Rasteder Schlosspark gefeiert. Einen Stargast, der für Stimmung sorgen soll, haben die Organisatoren bereits verpflichtet. Noch soll aber nicht verraten werden, wer in diesem Jahr in Rastede auftreten wird. Fest steht aber schon, dass die Partyband Line Six am Samstagabend beim Ellernfest auftreten wird. Sie ist auch vom Oldenburger Kramermarkt bekannt.