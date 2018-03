Alle Informationen zum Frühjahrsmarkt

Der Rasteder Frühjahrsmarkt findet in diesem Jahr von Freitag, 13. April, bis Sonntag, 15. April, statt. Ort des Geschehens ist der Kögel-Willms-Platz. Begleitet wird das Frühjahrserwachen auch von einem verkaufsoffenen Sonntag.

Geöffnet sind Buden, Verkaufsstände und Fahrgeschäfte am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Samstag von 13 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Die Geschäfte haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet.