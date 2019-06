Rastede Die Gestaltung und Pflege der gemeindeeigenen Beete seien Themen, die immer wieder für Fragen oder Missverständnisse sorgten, so die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung. Regelmäßig würden die Mitarbeiter im Rathaus mit der Frage konfrontiert, warum ein bestimmtes Beet offenbar bei der Pflege vergessen wurde.

„Meistens beziehen sich solche Hinweise auf zentrale öffentliche Bereiche wie den Marktplatz und die Oldenburger Straße“, sagt Jörn Rabius vom Fachbereich Planung, Tiefbau und Verkehr, „oder aber es geht um ein Beet vor der eigenen Haustür.“

Grundsätzlich erfolge die Pflege nach einem relativ strikten Plan: Je nach Lage widme sich ein von der Gemeinde beauftragtes Unternehmen zwischen sechs und zwölf Mal im Jahr den kommunalen Beeten. Von November bis Februar würden die Gärtner all diesen Flächen zwei Besuche abstatten. In der Wachstumsperiode zwischen März und Oktober würden die Beete an den Hauptverkehrswegen zehn Mal gepflegt, zum Beispiel entlang der Oldenburger Straße.

„Neben den üblichen Intervallen wird gerade im Zentrum darauf geachtet, dass zu den großen Veranstaltungen alles hübsch hergerichtet ist“, ergänzt Rabius. Zum Vergleich: An kleineren Straßen oder im Außenbereich, komme es zu vier bis sechs Einsätzen der Garten- und Landschaftsbaufirma, die darüber hinaus auch für den Rückschnitt der Hecken zweimal im Jahr zuständig sei.

In den sozialen Medien sei zuletzt auch die Gestaltung der Beete zwischen den Parkbuchten vor allem entlang der Oldenburger Straße ein Thema gewesen. Dass hierbei so genannte Grauwacke verwendet wurde, sei für manchen der sprichwörtliche Stein des Anstoßes gewesen, heißt es in der Mitteilung der Verwaltung.

Dabei diene das graue Geröll in diesem Fall dem Schutz der bepflanzten Flächen, wie Rabius erklärt: „Nachdem die Beete dort ständig kaputt gefahren wurden und in der Folge völlig unansehnlich waren, hat sich die Politik nach ersten weniger erfolgreichen Versuchen mit Rindenmulch für das Konzept mit der Grauwacke entschieden.“

Die Beete seien nun weniger empfindlich und würden folglich auch gepflegter aussehen. Gleichzeitig würden die zwischen die Steinchen gepflanzten Gräser und Gewächse wie Osterglocken oder kleine Rhododendren bestens gedeihen.

Zu guter Letzt sei kürzlich die Frage aufgetaucht, inwiefern sich Bürger selbst in die Bepflanzung von gemeindeeigenen Beeten einbringen dürfen: Weil sie das Saatgut zur Verfügung gestellt bekommen hatten, wollten Anwohner aus der Grünfläche vor ihrem Haus einen insektenfreundlichen Blühstreifen machen. Daraus wurde jedoch nichts, da es sich bei dieser Fläche um ein gemeindeeigenes Beet handelte, das folglich regelmäßig gepflegt wird.

„Die Gärtner haben den Auftrag, die Beete zu reinigen – und das haben sie auch in diesem Fall getan“, berichtet Rabius. Dass es sich um Wildblumen gehandelt habe, sei in diesem frühen Wachstumsstadium und ohne Vorwarnung nicht zu erkennen gewesen. Gleichwohl könnten Privatpersonen öffentliche Grünflächen mitgestalten und pflegen, indem sie die Patenschaft für ein Beet übernehmen. Interessierte könnten sich unter der E-Mail-Adresse bauwesen@rastede.de melden.