Rastede An der Spitze des Handels- und Gewerbevereins (HGV) Rastede sollen wieder Kontinuität und Verlässlichkeit herrschen. Permanent wechselnde Vorsitzende seien für den Verein nicht gut. Mit diesen Worten bewarb sich Uwe Albertzard (Vorwerk Gartenwelt) „nach sehr langen und reiflichen Überlegungen“ am Mittwochabend auf der Jahreshauptversammlung des HGV im „Zollhaus“ um den Vorsitz – und wurde von den rund 30 anwesenden Mitgliedern einstimmig bei zwei Enthaltungen gewählt.

Albertzard war bislang 2. Vorsitzender und hatte den Vorsitz im vergangenen Jahr kommissarisch übernommen, nachdem Ronny Röske (Innovation Praxis – Ergonomisch sitzen) einen Tag nach der Jahreshauptversammlung 2017 als Vorsitzender zurückgetreten war. Er hatte das Amt nur ein Jahr bekleidet und bei seinem Rücktritt vor allem die geringe Beteiligung an der Hauptversammlung und die mangelnde Kommunikation beklagt.

Röske hatte seinerzeit die Nachfolge von Patrick Weiss angetreten, der im Oktober 2015 den Vorsitz nach eineinhalb Jahren aus beruflichen Gründen abgegeben hatte. Davor war Heinz-Dieter Kley zehn Jahre Vorsitzender des HGV gewesen.

Albertzard sagte, er möchte eine „Koalition der Willigen, keine Koalition der Unwilligen“. Eine Zerreißprobe wie im vergangenen Jahr wolle er nicht noch einmal erleben. Der Vorstand benötige dafür aber auch die Unterstützung der Mitglieder. Nach zwei Austritten und drei Eintritten hat der HGV aktuell 73 Mitglieder.

Durch Albertzards Wahl zum Vorsitzenden musste in der Versammlung ein neuer 2. Vorsitzender gewählt werden. Um dieses Amt hatte sich bereits im Vorfeld Thorsten Schmidt (Schmidt Immobilien) beworben. Er wurde einstimmig bei einer Enthaltung gewählt.

Einen Wechsel gab es zudem beim Amt des Schatzmeisters. Steffen Schneider (Öffentliche Versicherungen) wurde ebenso einstimmig bei einer Enthaltung gewählt. Er tritt die Nachfolge von Klaus Duddeck (Weinhaus Duddeck) an, der die Kasse des HGV mehr als zehn Jahre erfolgreich führte. Das wurde dem 84-Jährigen bei seiner Verabschiedung vom Vorstand bescheinigt. „Mit deinen Ecken und Kanten hast du jeden Cent in der Kasse verteidigt“, sagte Albertzard. Wie der Vorstand ausführte, gehörte Duddeck zu den Gründungsvätern des HGV, der nach der Gewerbeschau zum Ellernfest im Jahr 1976 entstanden war.

Den neuen Vorstand komplettieren Guido Barz (Schriftführer) und Kirstin Ferchow (Öffentlichkeitsarbeit). Albertzard war überzeugt, dass der Verein nun wieder ein starkes Team an der Spitze habe und auch künftig als starke Gemeinschaft auftreten könne.

Für 2018 plant der HGV fünf verkaufsoffene Sonntage. Der erste findet am 15. April anlässlich des Frühjahrsmarktes statt. Am 27. Mai soll das Motto „Familiensonntag – Spaß für die ganze Familie“ lauten. Zum Oldtimer-Sommerfest (19. August), zum Herbstmarkt (21. Oktober) und am Sonntag nach der Lichternacht (4. November) werden die Geschäfte ebenfalls öffnen.