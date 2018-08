Rastede Ja, die Gemeinde Rastede befürwortet und unterstützt die Pläne des Landkreises Ammerland, im Hankhauser Moor ein Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.

Aber mitten im geplanten Schutzgebiet eine Fläche für möglichen Torfabbau auszuweisen? In diesem Punkt will die Gemeinde nicht ihr Einvernehmen geben. Darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Straßen einig. Das Gremium tagte am Montag in der neuen Aula der KGS.

Die Chronik 1994 haben die politischen Gremien der Gemeinde Rastede bereits dem Torfabbau im Hankhauser Moor nicht zugestimmt. 2013 stellte die Deutsche Torfabbaugesellschaft (DTG) einen Antrag auf Abbau – dieser wurde vom Kreis abgelehnt. Denn die Fläche ist als „Zielsetzung für den Torfabbau zur Rohstoffgewinnung für die zweite Stufe“ festgelegt – das bedeutet, dass zuvor alle Flächen erster Stufe abgebaut werden müssen. Die DTG klagte dagegen beim Verwaltungsgericht Oldenburg, ein Urteil steht aus. 2016 beschloss der Kreistag, ein Landschaftsschutzgebiet Hankhauser Moor auszuweisen. Da die DTG ihre eigentumsrechtlichen Belange nicht berücksichtigt sieht, hat sie entsprechende Vorgehen angekündigt. Der Landkreis hat daraufhin den Kompromiss entwickelt, innerhalb des Schutzgebietes auf 100 Hektar Torfabbau zu erlauben.

Stefan Unnewehr stellte seitens der Verwaltung im Rahmen der Sitzung die besonderen Merkmale des Hankhauser Moores vor – und auch die Probleme, die bei einem möglichen Torfabbau auftreten können. So ist der überwiegend schwach zersetzte Torf im Hankhauser Moor ein guter Wasserspeicher. Bei einer Bereisung im Goldenstedter Moor habe sich auch gezeigt, dass eine Renaturierung einer abgetorften Fläche – besonders im Bezug auf die natürlich vorkommenden Pflanzen – schwierig bis fast nicht möglich ist. Das mahnte auch Ratsmitglied Gerd Langhorst (Grüne) an: „Das gespeicherte CO2 wird zersetzt, die Wasserspeicher gehen verloren.“ Zudem würden zu große Wasserflächen entstehen, die eine Renaturierung unmöglich machen. Man sei irritiert über Torfabbau mitten in einem Landschaftsschutzgebiet. „Das ist kein Kompromiss“, betonte Langhorst. „Wenn man schon ein Landschaftsschutzgebiet in Planung gibt, heißt das auch, dass man da keine Signatur reinsetzt.“ Auch für die anderen Ratsmitglieder schließen sich Landschaftsschutzgebiet und Torfabbau aus. Das Einvernehmen der Gemeinde Rastede ist für den Landkreis Ammerland nicht rechtlich bindend, da es hierbei nicht spezifisch um den Abbau von Torf, sondern um das Landschaftsschutzgebiet geht. Über allem schwebt derzeit auch noch die Klage der Deutschen Torfabbaugesellschaft – entschieden wurde hier noch nicht.

Eigentlich sollte eine Fläche von 545 Hektar als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen werden. Die Kreisverwaltung will auf einer Teilfläche von rund 100 Hektar im Kernbereich des künftigen Landschaftsschutzgebietes nun doch Torfabbau zulassen. Es handelt sich um Flächen westlich und östlich des Kolonatswegs.