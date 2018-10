Rastede Von diesen Zahlen träumen andere Gemeinden: Für das Jahr 2019 geht die Verwaltung derzeit von einem Überschuss in Höhe von rund 2,6 Millionen Euro aus. Und für die geplanten Investitionen von rund 9,7 Millionen Euro werden die benötigten Kredite auf gerade mal knapp 880 000 Euro geschätzt. Das geht aus dem Entwurf für den Haushaltsplan 2019 hervor, der am kommenden Dienstag, 23. Oktober, erstmals öffentlich im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgestellt wird (16 Uhr, Rathaus).

So laufen die Haushaltsberatungen ab Der Haushaltsentwurf wird am Dienstag, 23. Oktober, erstmals im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgestellt. In den darauffolgenden Wochen beraten die verschiedenen Fachausschüsse über den Etat. Über den endgültigen Entwurf wird dann am 4. Dezember erneut im Finanzausschuss gesprochen. Der Rat soll den Haushalt schließlich am 11. Dezember verabschieden.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings im Etat: Nach aktuellem Planungsstand wird die Gemeinde nicht die gesetzlich geforderte Eigenfinanzierungskraft erwirtschaften. Gut eine Million Euro fehlt hier. Gemeindesprecher Ralf Kobbe spricht denn auch lediglich von einem „ordentlichen“ Ergebnis.

Geld für neue Baugebiete

Für Rasteder Verhältnisse fällt das Volumen der geplanten Investitionen in 2019 mit rund 9,7 Millionen Euro vergleichsweise niedrig aus. Für 2018 etwa war mit fast 15 Millionen Euro geplant worden.

Ein großer Anteil der Investitionen soll 2019 auf die Erschließung neuer Wohngebiete entfallen, erläutert Kämmerer Michael Hollmeyer in der Beratungsvorlage für den Ausschuss. Rund 1,3 Millionen Euro sind es für das Wohngebiet im Göhlen in Rastede, knapp 2,1 Millionen Euro für das geplante Gebiet nördlich der Feldstraße in Ipwege. Und rund 500 000 Euro sieht das Investitionsprogramm für die vorgesehene Wohnentwicklung an der Ecke Wilhelmshavener Straße/Nethener Weg in Hahn-Lehmden vor.

Ein neues Löschfahrzeug soll im kommenden Jahr die Freiwillige Feuerwehr Ipwege-Wahnbek erhalten (320 000 Euro). Eingeplant ist ferner die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Loy inklusive der Sanierung des Sanitärtraktes (300 000 Euro in 2019 und weitere 500 000 Euro in 2020). Es handele sich dabei um eine Schätzung, sagt Kobbe. Zurzeit lässt die Verwaltung prüfen, ob eine Erweiterung am aktuellen Standort überhaupt möglich ist. Das Ergebnis soll möglichst bis zur nächsten Sitzung des Feuerschutzausschusses am 19. November vorliegen, so der Gemeindesprecher.

Saniert werden soll in 2019 die Fassade im Bereich des Haupteingangs der Kooperativen Gesamtschule (KGS) an der Wilhelmstraße in Rastede (150 000 Euro). Außerdem sollen Heizzentrale und Regelungstechnik erweitert werden (205 000 Euro). Eingeplant sind zudem 150 000 Euro für neue Licht- und Tontechnik in der Neuen Aula der KGS.

Im Palais sollen 2019 die Fenster erneuert und die Heizung saniert werden (328 000 Euro). Hier erhält die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 140 000 Euro. Um einen Gymnastikraum erweitert werden soll die Sporthalle Wahnbek (348 000 Euro).

Geplant ist für 2019 außerdem die Neuanlage eines Dorfplatzes in Hahn-Lehm­den (rund 1,1 Millionen Euro). Hier plant die Gemeinde mit einem Zuschuss von 500 000 Euro.

Eingeplant ist zudem der Ankauf weiterer Kompensationsflächen (300 000 Euro). Und beginnen soll schließlich auch die Neugestaltung an der Mühlenstraße. Der nicht mehr benötigte Sportplatz und das umliegende Areal sollen als öffentliche Grünfläche hergerichtet und wieder dem Schlosspark zugeführt werden (420 000 Euro). Hier plant die Gemeinde mit Zuschüssen in Höhe von 200 000 Euro.

Mehr Geld ausgeben will die Verwaltung in 2019 wieder für die bauliche Unterhaltung. Um den Haushalt 2018 auszugleichen, war dieser Posten deutlich reduziert worden. Eingeplant sind nun wieder wie zuletzt auch 2017 rund 1,16 Millionen Euro – ein Plus von 370 000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

So sollen unter anderem auch Unterhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, die verschoben worden waren. Wie Kobbe berichtet, zählen dazu etwa die Renovierung der Schulküche am Voßbarg sowie der Bewegungs- und Gruppenräume in den Kindergärten Mühlenstraße und Voßbarg.

Hohe Personalkosten

Den größten Kostenfaktor bilden derweil die Personalkosten. Sie übersteigen 2019 erstmals die Zehn-Millionen-Euro-Marke (10,4 Millionen Euro – ein Plus von rund 700 000 Euro).

Eine Deckungslücke von 6,2 Millionen Euro macht Kämmerer Hollmeyer unterdessen bei den Aufwendungen für die Kindertagesstätten aus. Nähere Erläuterungen dazu soll es am 6. November im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss geben.

Der Schuldenstand der Gemeinde beläuft sich derzeit auf knapp fünf Millionen Euro. Die für 2018 vorgesehene Kreditermächtigung von rund 7,6 Millionen Euro wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Die Verwaltung geht davon aus, dass auf diese Kreditermächtigung nicht in voller Höhe zurückgegriffen werden muss. In welcher Höhe in diesem Jahr möglicherweise noch Kredite aufgenommen werden müssen, konnte die Verwaltung am Mittwoch nicht sagen.

Die Beratungsvorlagen finden Sie unter www.rastede.de/politik/bi