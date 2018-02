Rastede Am Ende traut sich Mischlingsrüde Bendit dann doch. Der schwarze Schäferhund-Mischling ist quasi Hausherr auf der Hundepension Pfotenranch in Rastede, aber vor die Kamera traut er sich erst einmal nicht. Sein Herrchen Lars Eglins betreut zwar zusammen mit seiner Partnerin Anja Kupka-Bielefeld sieben Tage die Woche Hunde. Doch die Beziehung zu Bendit ist besonders. Denn mit 15 Jahren ist der Senior das älteste Tier auf dem Hof.

„Ich war damals ziemlich krank und brauchte Bewegung. Dann hieß es: ,Hund ist gut!’“, erzählt Eglins und muss lachen. Ein schwarzer Schäferhund sollte es sein, doch so einen Hund zu finden, war gar nicht so leicht. Schließlich hörte Eglins von einem Bauernhof, auf dem ein Schäferhundmischlings-Welpe übrig sein sollte. „Dann lief ein Bauer hinter uns her und sagte: ,Wenn ihr den nicht mitnehmt, fliegt der an die Wand.’“ Ab diesem Moment war klar: Der Hund kommt mit. „Ich hab’ ihn dann in meine Jacke gesteckt. Auf der Autofahrt hat er sich dann leider übergeben – aber von da an waren wir Freunde.“ Auf das Internet konnte der Neuhundebesitzer damals noch nicht bauen. „Aber Hundebesitzer sind ja sehr kommunikativ – die finden Sie ja an fast jeder Straßenecke“, scherzt Eglins.

Der Hund gehöre einfach dazu, ergänzt Anja Kopka-Bielefeld. „Das sind vollwertige Familienmitglieder.“ 15 Jahre mit einem Hund sind reich an Erinnerungen. „Er ist ein Freund fürs Leben“, sagt Eglins. Mischling Bendit ist nicht das einzige Tier, das Eglins und Kupka-Bielefeld halten. Da wäre noch Mephisto, ein Schipperke und Boomer, ein Berner Sennenhund. „Boomer freut sich über alles und kennt nur zwei Geschwindigkeiten: Rennen oder Stehen“, sagt Eglins. Hinzu kommen noch vier Katzen und ein Pferd.

Momentan richtet sich das Leben der Tierfreunde komplett nach den Vierbeinern. In Zukunft soll dies anders werden. „Wenn wir mal in Rente gehen, dann maximal noch ein Hund“, sagt Eglins. „Den man auch wirklich überall mit hinnehmen kann“, fügt Kupka-Bielefeld hinzu.

Doch ein Leben komplett ohne Tiere können oder wollen sich die beiden dann doch nicht vorstellen. „Die Tiere geben einem auch einfach viel zurück und sind dankbar“, sind sich beide einig. „Und sie meckern nicht!“, scherzt Eglins.