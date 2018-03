Rastede Die Kreuzung Kleibroker Straße/Oldenburger Straße/Raiffeisenstraße, der Bahnübergang auf der Raiffeisenstraße oder die Unfallkreuzung in Neusüdende – Verkehrsprobleme gibt es in Rastede so einige. Und dieser Problemfälle hatte sich bereits der Straßenbauausschuss des Kreises angenommen, auch der Kreistag behandelt die Themen in seiner Sitzung an diesem Donnerstag.

Für die Kreuzung im Rasteder Zentrum sollen nach Empfehlung des Ausschusses eine optimierte Kreuzung und ein Kreisverkehr geprüft werden. Planungskosten: 50 000 Euro. Mit der Planung soll die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr beauftragt werden. Die NWZ hatte ihre Leser gefragt, welche Lösung Ihrer Meinung nach die geeigneteste wäre – und viele Reaktionen erhalten.

„Die derzeitige Ampelschaltung an der genannten Kreuzung ist nicht gerade das Nonplusultra. Es gibt einfach zu lange Wartezeiten auf allen Seiten. Eine wirksame Möglichkeit der Optimierung wäre die Einbringung von Kontaktschwellen, die die Ampelphasen bei starkem einseitigen Verkehr entsprechend beeinflussen. Doch in den Spitzenstunden morgens und nachmittags würde das nichts bringen, da sich das Verkehrsaufkommen in dieser Zeit von allen Seiten stark erhöht. Die beste Lösung wäre, wenn irgend möglich, ein Kreisverkehr. Der hat sich bisher fast überall in solchen Fällen bewährt“, meint etwa Werner Birken aus Wiefelstede.

„Kreisverkehr. Mit der Bitte, die Regelung für die Fußgänger einheitlich zu gestalten. Vorfahrt für Fußgänger und Radfahrer und dies dann bitte auch auf den Kreisverkehr am Cäcilienring anpassen“, meint Facebook-Nutzer Martin Hußmann.

„Wir wohnen seit Februar 2016 in der Raiffeisenstraße und sind für einen Kreisverkehr, damit mal die Raserei aufhört. Im Sommer ist es extrem. Unser Vorschlag für die Oldenburger und Raiffeisenstraße: konstant Zone 30. Motorräder und aufgemotzte Autos fahren zum Teil über 50 Stundenkilometer und ein stationärer Blitzer lohnt sich auf jeden Fall. Wir kommen aus Freiberg am Neckar, da gibt es viele Kreisverkehre und 30er Zonen in fast jeder Straße – und Blitzer sowieso“, schreibt Bernd Grabenstein.

Insgesamt 15 Facebook-Nutzer sprachen sich für den Kreisverkehr aus.

Sandra Buttelmann sieht das anders: „Kreisverkehr an der Kreuzung wäre Chaos pur! Viele Verkehrsteilnehmer sind woanders schon damit überfordert. Das ist der Knotenpunkt in Rastede, und man kann die Menge an Verkehr so nicht abfließen lassen. Und wie sollen Fußgänger und Radfahrer dort berücksichtigt werden? Wem da die Vorfahrt geben? Tut es nicht – euern Nerven zuliebe.“

Elke Benz sieht den Kreisel ebenfalls kritisch: „Wie soll da ein Kreisverkehr funktionieren, bei der Menge an Radfahrern und Fußgängern, die die Kreuzung auch täglich nutzen?“ Derselben Meinung ist auch Facebook-Nutzer Gret Acher: „Ein Kreisverkehr im Ort, das wird das reinste Chaos!“

Für eine optimierte Kreuzung sprechen sich hingegen die Leser Magda und Gernot Wilhelm aus, auch Silvia Pannemann ist für die Lösung mit der optimierten Kreuzung.

Und auch ein zweites Verkehrsthema löste vor allem im sozialen Netzwerk Facebook große Reaktionen aus. Denn der Straßenbauausschuss des Kreises sprach sich dafür aus, in die Planung eines Kreisverkehrs an der unfallträchtigen Kreuzung Metjendorfer Straße/Borbecker Weg in Neusüdende einzusteigen. Der entsprechende Auftrag soll an die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr gehen, der Kreistag hat auch zu diesem Thema an diesem Donnerstag das letzte Wort. „Ich bin mal gespannt, wie die das machen wollen, ohne die dort angrenzenden Grundstücke zu beeinträchtigen. Wird bestimmt wieder so ein sinnloser Kreisel, der in der Mitte nur ’ne einen Zentimeter hohe Kante hat, oder sogar nur Markierungen“, meint dazu Facebook-Nutzer David Schindzielorz.

Handlungsbedarf in Neusüdende sieht auch Julian Rosenthal. „Die Kreuzung ist aber auch wirklich total unübersichtlich. #nicht. Die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung dort ist, so wie sie aktuell dort ausgeschildert ist, auch totaler Quatsch. Dass beziehungsweise ob dort etwas geändert werden muss, steht überhaupt nicht zur Debatte – zu viel Schlimmes ist dort passiert. Ich frage mich allerdings, ob es unbedingt ein Kreisverkehr sein muss.“ Auch Lea Heddemann ist der Meinung, dass sich in Neusüdende etwas ändern muss: „Weil die Kreuzung so übersichtlich ist, passiert hier so viel, viele halten es deswegen nicht für nötig, langsamer zu werden, anzuhalten und zu schauen.“