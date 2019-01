Rastede Die Irritationen um das Blindenleitsystem an der Bushaltestelle der Kooperativen Gesamtschule an der Wilhelmstraße haben eine Stufe erreicht, die mit Ernsthaftigkeit nicht mehr zu erklären ist. Das musste selbst Gemeindesprecher Ralf Kobbe einräumen. Er sprach am Mittwoch von einem „Kuriosum“, das normalerweise nicht Regel bei Arbeiten in der Gemeinde sei.

Was war passiert? Die weißen Noppenplatten des Leitsystems führten Sehbehinderte am Mittwoch wieder direkt vor eines der Absperrgitter, die den Wartebereich von der Straße trennen. So hatte es bis vorige Woche schon einmal ausgesehen. Ein Foto des irritierenden Leitsystems sorgte da für reichlich Lacher im Internet. Das sprach sich offenbar herum, so dass kurzfristig gehandelt wurde. Die in das Gitter führenden Noppenplatten wurden ausgebaut und durch normale Pflastersteine ersetzt.

Am Mittwoch wurde diese Maßnahme dann rückgängig gemacht und die Noppensteine leiteten Blinde wieder in das Absperrgitter – allerdings nur für kurze Zeit. Am späten Nachmittag berichtete Kobbe, dass die weißen Steine erneut ausgebaut und durch normale Pflastersteine ersetzt wurden. Er sprach von „missverständlichen Aufträgen“ zwischen den Technikern im Rathaus, dem Planungsbüro und der beauftragten Firma. „Das ist wie ,stille Post‘“, sagte Kobbe.

Wer aus welchen Gründen die Steine ein- und wieder ausbaute, wollte der Pressesprecher nicht näher kommentieren. Klar sei allerdings, dass die entstandenen Kosten nicht allein von der Gemeinde getragen würden. Der mehrmalige Ein- und Ausbau dürfte immerhin mit einigen hundert Euro zu Buche schlagen.

Der Bereich wird übrigens noch ein weiteres Mal umgebaut werden müssen: Wenn die Bauarbeiten auf dem Gelände der KGS abgeschlossen sind, muss der Abschnitt hergerichtet werden. Dann soll auch das Blindenleitsystem nicht mehr in die Irre führen.