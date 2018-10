Rastede „Rastede im Lichterglanz“: So lautet am Freitag, 2. November, das Motto im Residenzort. In der Zeit von 17 bis 22 Uhr laden der Handels- und Gewerbeverein und die Residenzort Rastede GmbH zur Lichternacht ein.

Die Geschäfte werden über die normale Öffnungszeit hinaus bis 22 Uhr öffnen. Lichtpylonen lassen Rastede an diesem Abend wieder in einem besonderen Glanz erscheinen. Außerdem gibt es zahlreiche Aktionen im Ort.

Den Auftakt bildet eine Vorleseaktion im Palais, Feldbreite 23. Um 17 Uhr werden dort für Kinder ab vier Jahren altersgerechte, spannende Geschichten vorgelesen. Um 17.30 Uhr schließt sich ein Laternenumzug durch den Ort zum Kögel-Wilms-Platz an. Begleitet wird der Umzug von der Showband Rastede und der Freiwilligen Feuerwehr Rastede, kündigt die Residenzort Rastede GmbH an.

Schlosstaler-Aktion startet Freitag Zur Lichternacht an diesem Freitag, 2. November, startet in Rastede wieder die beliebte Schlosstaler-Aktion des Handels- und Gewerbevereins (HGV). In jedem Laden, der mitmacht, erhalten Kunden für jeweils fünf Euro Einkaufssumme je einen Schlosstaler. Die Taler werden auf die ebenfalls beim HGV erhältlichen Gewinnkarten geklebt. Immer zehn Taler passen auf eine Karte. Versehen mit Name und Anschrift können die Karten bis zum 24. Dezember in den teilnehmenden Geschäften abgegeben werden. Mit jeder abgegebenen Karte hat der Kunde die Chance auf einen der Gewinne im Gesamtwert von rund 3000 Euro. Dazu gehören Sachpreise ebenso wie Einkaufsgutscheine, die von den HGV-Geschäften zur Verfügung gestellt werden. www.hgv-rastede.de

Auf dem Kögel-Willms-Platz erwartet die Besucher ab 18.30 Uhr eine Flammenshow. Abgebrannt werden soll hier passend zur Lichternacht ein Bodenfeuerwerk.

Für Essen und Getränke ist auf dem Kögel-Willms-Platz sowie entlang der Oldenburger Straße bis zum City-Center gesorgt. Auf dem Kögel-Willms-Platz und an verschiedenen Stellen im Ort soll zudem Stockbrotbacken angeboten werden. Beim Weinhaus Duddeck gibt es Kinderpunsch, beim Schlosscafé Laugenstangen. Für Kinder sind Stockbrot, Kinderpunsch und Laugenstangen kostenfrei, teilt die Residenzort Rastede GmbH mit.

Damit die Lichtpylonen und andere Lichteffekte besser wirken können, wird die Straßenbeleuchtung an der Oldenburger Straße von 17 bis 22 Uhr ausgeschaltet sein.

Die Straße wird während der Lichternacht nicht für den Verkehr gesperrt werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit wird für die Dauer der Veranstaltung allerdings auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Nach der Lichternacht steht für die Einzelhändler in Rastede gleich die nächste Aktion an: Am Sonntag, 4. November, laden sie zum verkaufsoffenen Sonntag ein. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte.