Malwettbewerb Der Cdu-Fraktion: So soll Rastede bunter werden

Rastede Die Gemeinde Rastede soll bunter werden. Das findet jedenfalls der CDU-Gemeindeverband. Und dabei soll jetzt die ganze Familie helfen. Deswegen haben Rastedes Christdemokraten jetzt die Aktion „Mach Rastede bunter!“ gestartet. Mit der Straßenmalkreide können Familien das Gemeindegebiet in bunten Farben kreativ gestaltet. Die besten Künstler können sogar etwas gewinnen.

„Da Freunde aktuell nicht getroffen werden können, wollten wir aktiv werden, um gemeinsam etwas zu unternehmen“, erklärt Mitinitiator Tim Kammer. In einer Videokonferenz habe man Ideen ausgetauscht, sagt der Vorsitzende der CDU Rastede. Von der Familienaktion mit der Straßenmalkreide seien alle Mitglieder begeistert gewesen. Um den lokalen Einzelhandel zu unterstützen, werden die besten Kunstwerke im Rahmen eines Online-Wettbewerbs prämiert. „Wer sein Kunstwerk bis Pfingstmontag einsendet und auf Facebook die meisten Klicks sammelt, kann Rastede-Gutscheine gewinnen“, verkündet Tim Kammer. Einen Gutschein im Wert von 50 Euro erhält das Sieger-Kunstwerk. Der zweite Platz darf sich über einen Einkaufswert von 30 Euro freuen. Und der dritte Platz wird mit 15 Euro prämiert.

Eine Nachricht mit Name und Adresse an moin@cdu-rastede.de genügt und Kinder in der Gemeinde Rastede erhalten eine Lieferung bunter Straßenmalkreide direkt bis vor die Haustür. Um zu gewinnen, muss bis Pfingstmontag ein Foto vom Kunstwerk an dieselbe Adresse. Die Fotos werden dann auf der Facebook-Seite der CDU Rastede in einer Galerie veröffentlicht. Wer die meistens „Gefällt mir“-Angaben sammelt, gewinnt.