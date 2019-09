Rastede Das Palais Rastede soll zum kulturellen Leuchtturm in der Gemeinde Rastede werden. Um dies zu erreichen, ist eine Reihe von Maßnahmen erforderlich, die Projektentwickler Dr. Friedrich Scheele am kommenden Montag, 30. September, ab 16 Uhr in der öffentlichen Sitzung des Kultur- und Sportausschusses im Ratssaal des Rathaus, Sophienstraße 27, vorstellen will.

Zwei zentrale Elemente der Pläne: Das Gemeindearchiv soll aus das Nebengebäude, in dem es derzeit untergebracht ist, ausziehen. Im Erdgeschoss könnte dann ein Café entstehen. Zudem soll als Bindeglied zwischen dem Palais und den übrigen Nebengebäuden ein neuer Veranstaltungssaal entstehen, der Platz für 80 bis 120 Personen bietet.

Wo das Gemeindearchiv künftig untergebracht werden soll, steht bislang nicht fest. „Wir arbeiten daran, am Montag werden wir das aber noch nicht thematisieren können“, sagt Scheele. Er sei dazu in Gesprächen mit dem Ersten Gemeinderat Günther Henkel und habe intern schon verschiedene Lösungsvorschläge gemacht.

Ein neues Veranstaltungsgebäude, das sich zwischen dem jetzt noch vom Gemeindearchiv genutzten Gebäudeteil und den daneben stehenden Wirtschaftsgebäuden einfügen könnte, sei nötig, weil im Palais nur 40 bis 50 Personen die Veranstaltungen besuchen können. „Es würden aber viel mehr Leute kommen, wenn wir den nötigen Platz hätten“, ist sich Scheele sicher. Zudem könnte das Angebot deutlich erweitert werden, so dass jeder Rasteder sich angesprochen fühlt.

Ein weiterer Aspekt: „Die Grundversorgung auf dem Gelände ist eine Katastrophe“, sagt der Projektentwickler. Es gebe zum Beispiel keine Toiletten oder Wasseranschlüsse. Dies habe die Veranstalter etwa bei der Shakespeare-Aufführung Ende August vor logistische Herausforderungen gestellt.

Das von Scheele erarbeitete Konzept umfasst noch weitere Maßnahmen, die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 2,9 Millionen Euro. Die Gemeinde Rastede will sich daran mit 450 000 Euro beteiligen, insofern die Zusage für Fördermittel kommt.

Zusagen liegen bereits vom Bund (1,44 Millionen Euro) und vom Landkreis (210 000 Euro) vor. Weitere Anträge wurden beim Land (500 000 Euro) sowie der Stiftung Niedersachsen und der Niedersächsischen Sparkassenstiftung (je 1000 000 Euro) gestellt. Hier stehen die Antworten noch aus.

Sollten alle nötigen Mittel eingeworben werden können, sei die konkrete Planung in 2020 und ein Baubeginn in 2021 möglich, sagt Scheele. Nötig ist dafür aber erst einmal die Zustimmung der Politik.