Rastede Seit fünf Jahren verkehrt der Bürgerbus in Rastede, bis Ende des Jahres wird der 50 000. Fahrgast erwartet. Allerdings: Nachdem die Zahl der Fahrgäste von 2014 bis 2016 anstieg, ist sie seitdem rückläufig.

„Das finden wir natürlich nicht so positiv“, sagt Marlies Peters, stellvertretende Fahrdienstleiterin beim Bürgerbusverein. Der Negativtrend hänge wohl mit den sehr warmen Sommern in den beiden vergangenen Jahren zusammen. Da seien im gesamten Gebiet des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen weniger Menschen Bus gefahren.

Ehrenamtliche Fahrer gesucht Der Bürgerbusverein sucht ehrenamtliche Fahrer. Interessierte müssen mindestens 21 Jahre alt sein, einen Pkw-Führerschein haben und über eine Fahrpraxis von mindestens zwei Jahren verfügen. Die Kosten für ein erforderliches Gesundheitszeugnis werden vom Verein übernommen. Interessierte können sich unter Telefon 0 44 02/78 32 melden.

2016 und 2017 waren bisher die beiden stärkten Jahre für den Rasteder Bürgerbusverein. 11 296 beziehungsweise 11 032 wurden da befördert. „In diesen beiden Jahren hatten wir viele Flüchtlinge, die sonst nicht mobil gewesen wären und deshalb den Bürgerbus nutzten“, erläutert Marlies Peters.

In diesem Jahr liegt die Zahl der Fahrgäste hingegen noch unter 7000. Die stellvertretende Fahrdienstleiterin ist sich allerdings sicher: „In den Regenmonaten steigen die Zahlen wieder.“

Fast 600 000 Kilometer ist der Bürgerbus inzwischen in Rastede gefahren. „Wir haben ihn immer gut gewartet“, sagt Marlies Peters. Dennoch ließ es sich nicht vermeiden, dass in diesem Jahr eine Reihe an Verschleißteilen ausgetauscht werden mussten. „Wir mussten gut 10 000 Euro in die Reparatur stecken.“ Schließlich müsse die Verkehrstüchtigkeit und die Sicherheit gewährleistet sein.

In der kommenden Woche wird der Verein dessen ungeachtet sein neues Fahrzeug abholen können. Es wird sich wiederum um einen Mercedes Sprinter handeln, der auf dem neusten Stand der Technik ist. Er sei unter anderem mit einer Fahrgasttür ausgestattet, die es möglich macht, dichter am Bordstein zu halten. So könne eine zurzeit bestehende Barriere beseitigt werden, sagt Marlies Peters. Spätestens ab Januar soll der Bus im Einsatz sein, zuvor müssen die Fahrer noch geschult werden.

Der alte Bus soll künftig als Ersatzfahrzeug dienen, wenn zum Beispiel Reparaturen anstehen. Bisher musste der Verein in solchen Fällen ein Fahrzeug aus Westerstede leihen. Zudem gibt es im Verein Überlegungen, weitere Ortsteile anzubinden. „Das können wir aber nur, wenn wir weitere ehrenamtliche Fahrer dazugewinnen“, sagt Marlies Peters.