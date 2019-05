Rastede Die Aktion „Rastede blüht auf“ geht in die Verlängerung: Aufgrund entsprechender Nachfrage werde die Gemeinde die Entstehung größerer Blumenwiesen nun auch auf privaten und gewerblichen Grundstücken unterstützen, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Konkret sei vorgesehen, die Hälfte der Anschaffungskosten für das Saatgut zu erstatten, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Interessierte könnten ab sofort einen formlosen Antrag auf diese Förderung stellen.

Seit Anfang Mai konnten sich Bürger kleine Saatgut-Tüten im Rathaus oder der Touristinformation abholen, um im heimischen Garten Lebensraum und Nahrungsquellen für Insekten zu schaffen. Die Aktion sei sehr gut angenommen worden, berichtet André Düring, Leiter des Fachbereichs Gebäudewirtschaft und Liegenschaften bei der Gemeinde: „Innerhalb von drei Wochen waren die insgesamt 2000 Tüten vergriffen.“

Daneben hätten Düring auch Anfragen nach größeren Mengen Saatgut erreicht, die Privatleute und vor allem Gewerbetreibende auf ihren Grundstücken ausbringen wollten. „Zunächst war eine Beteiligung der Gemeinde in solchen Fällen nicht vorgesehen“, sagt Düring, „aber wir haben uns aufgrund der großen Nachfrage schließlich doch entschieden, solche lobenswerten Initiativen zu unterstützen.“ Wer über entsprechende ungenutzte Flächen verfügt und diese im Interesse der Insekten erblühen lassen möchte, kann sich per E-Mail an liegenschaften@rastede.de an die Gemeinde wenden.

Wichtig seien dabei die Nennung von Standort und Größe der Fläche sowie Angaben zum Saatgut, das gekauft werden soll, erklärt Düring. „Wir schauen dann, ob Art, Menge und Preis der Samen angemessen sind und geben im Rahmen der dafür vorgesehenen finanziellen Mittel unser Okay“, so der Fachbereichsleiter. Anschließend könnten Interessierte das Saatgut besorgen und die Rechnung vorlegen, die Gemeinde werde die Hälfte des dort ausgewiesenen Betrags dann erstatten. „Im Idealfall stehen die Flächen über einen längeren Zeitraum zur Verfügung und die Eigentümer besorgen mehrjährige Blühmischungen“, ergänzt Düring. Bis einschließlich Mittwoch, 12. Juni, kann die Förderung bei der Gemeinde beantragt werden.

Im Zuge der Aktion werden in Kürze auch zwei gemeindeeigene Flächen erblühen. Nachdem bereits im Zentrum von Hahn-Lehmden, wo ab Herbst die Arbeiten für das geplante Baugebiet und den neuen Dorfplatz beginnen, eine rund 19 000 Quadratmeter große Fläche angesät wurde, folgte nun ein weiteres, rund 5000 Quadratmeter großes Grundstück: Im Ortsteil Liethe, direkt entlang der Wilhelmshavener Straße, im Bereich des dortigen Gewerbegebiets.