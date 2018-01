Rastede /Oldenburg Die Deutsche Bahn kündigt umfangreiche Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Rastede und Oldenburg an. Ab diesem Wochenende, 13./14. Januar, werden bis Ende April Arbeiter samstags ab fünf Uhr bis sonntags 24 Uhr das Gleisbett erneuern. Auch montags bis freitags werden Zugpausen für die Bauarbeiten genutzt, teilt die Bahn mit. Ruhestörende Geräusche ließen sich trotz lärmgedämpfter Maschinen dabei nicht immer verhindern.

Zum Auftakt an diesem Wochenende werden stellenweise Sträucher und Gebüsch entfernt, teilt die Bahn mit. Zudem würden Abschnitte punktuell auf Kampfmittel hin untersucht. Bis Ende April (ausgenommen das Osterwochenende) werden provisorische Kunststoffrohre für Kabel neben die Gleise gelegt. Zudem würden Kabelquerungen unter den Gleisen gebohrt, Kabel eingezogen und Signalmasten errichtet. Alle Arbeiten würden „in der Regel vom Gleis aus durchgeführt“, teilt die Bahn mit.

Spätere Abfahrten

Im Zugverkehr wird es aufgrund der Arbeiten zu späteren Abfahrts- und Ankunftszeiten an den Wochenenden bis 28. Januar kommen, teilt die Nordwestbahn mit. Die Fahrgäste könnten sich anhand der Ersatzfahrpläne im Zug, den Aushängen an den Stationen, auf der Internetseite der Nordwestbahn und in den gängigen Online-Auskunftsmedien über die geänderten Fahrzeiten informieren, so die Nordwestbahn weiter.

Wer am Wochenende von Rastede in Richtung Oldenburg fahren möchte, ist von den späteren Ankunfts- und Abfahrtszeiten nicht betroffen, sagt eine Sprecherin der Nordwestbahn. Anders ist es in der Gegenrichtung: Von Oldenburg in Richtung Rastede fahren die Züge zwar regelmäßig, kommen aber etwas später in Rastede an als üblich.

Hintergrund für die Arbeiten auf der Strecke zwischen Rastede und Oldenburg ist nach Mitteilung der Deutschen Bahn die anstehende Erneuerung des Gleisbetts. Schienen, Schwellen und Schotter auf einer Strecke von sieben Kilometern müssten ersetzt werden.

Sperrung vermeiden

Um eine Streckensperrung während der Gleisbett-Erneuerung zu vermeiden, werde der Verkehr in diesem Zeitraum zum Teil einspurig geführt. Dafür sei ein so genannter Gleiswechselbetrieb erforderlich, teilt die Bahn weiter mit. Mit dem Gleiswechselbetrieb können beide Gleise jeweils in beide Fahrtrichtungen mit vollständiger technischer Sicherung befahren werden. Damit sei gewährleistet, dass bei Sperrungen beide Gleise in beide Richtungen zur Verfügung stehen. Im ehemaligen Bahnhof Ofenerdiek entstehen vorübergehend Bauweichen für den Gleiswechsel der Züge. Die Arbeiten für den Gleiswechselbetrieb – Kabelrohre und Signaltechnik – beginnen an diesem Wochenende.

Christoph Kiefer https://www.nwzonline.de/autor/christoph-kiefer Redaktionsleitung

Redaktion Oldenburg Tel: 0441 9988 2101 Lesen Sie mehr von mir

Den Ersatzfahrplan finden Sie unter www.nordwestbahn.de/de/baustellen