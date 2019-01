Rastede Wie darf zukünftig in Rastede, Hahn-Lehmden und Wahnbek gebaut werden? Mit dieser Frage hat sich die Gemeindeverwaltung beschäftigt und mit einem Planungsbüro ein umfangreiches Konzept erarbeitet, das drei verschiedene Zonen vorsieht. Ziel ist es, bauliche Verdichtung zu steuern und auch Flächen von einer Bebauung auszuschließen.

Die Zone 1 entspricht der höchsten Baudichte. Hier wird vorgeschlagen, maximal zwei Vollgeschosse zuzüglich Staffelgeschoss oder geneigtem Dach (mit zulässiger Wohnnutzung im Dachgeschoss) zu ermöglichen. Das Staffelgeschoss sollte dabei jedoch allseits zurückversetzt sein, um eine dreigeschossige Optik zu verhindern. Die zulässige Wohnungsanzahl sollte auf maximal zehn Wohneinheiten je Gebäude beziehungsweise maximal eine Wohneinheit je 140 Quadratmeter Grundstücksfläche begrenzt werden (Beispiel: Neubauten auf dem Grundstück der ehemaligen Sägerei Brötje). Die höchste Verdichtung ist nach Angaben von Tabea Triebe aus dem Bauamt der Gemeinde Rastede nur in Rastede entlang der Oldenburger Straße und einigen angrenzenden Bereichen vorgesehen. In Hahn-Lehmden und Wahnbek gibt es keine Bereiche für diese Art der Verdichtung. Die Zone 2 stellt den Übergang zwischen Bereichen mit höchster Dichte und den klassischen Einfamilienhausbereichen dar. Hier wird von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, maximal zwei Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss zuzulassen und die maximale Traufhöhe sowie Dachformen zu definieren. Die zulässige Wohnungsanzahl wird auf Konzeptebene nicht definiert, sondern soll der anschließenden Einzelfallbetrachtung (also der konkreten Änderung des Bebauungsplans) vorbehalten bleiben, da diese Entscheidung insbesondere von der Umgebungsbebauung abhängig ist und nicht pauschal festgelegt werden kann. Insoweit gibt es keine abschließende Definition dieser Zone, sondern einen Rahmen. Die Zone 3 entspricht der Bebauung in klassischen Wohnvierteln, die von Einfamilien- und Doppelhäusern geprägt sind. Hier wird von der Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, maximal ein Vollgeschoss zuzulassen und maximale Traufhöhen sowie Dachformen zu definieren. Die zulässige Wohnungsanzahl soll zwei Wohneinheiten je Baukörper nicht überschreiten beziehungsweise abhängig von der Grundstücksgröße definiert werden, ist dazu der Beratungsvorlage für den Bauausschuss im November 2018 zu entnehmen.

„Im November wurden im Bauausschuss erste Überlegungen vorgestellt“, sagte Tabea Triebe vom Geschäftsbereich Bauen und Verkehr der Gemeinde Rastede am Donnerstag. Das Konzept soll nun am Montag, 4. Februar, ab 19.30 Uhr bei einer öffentlichen Informationsveranstaltung in der Neuen Aula der Kooperativen Gesamtschule Rastede präsentiert werden. Die Mehrheitsgruppe aus CDU und Grünen hatte das Thema im April 2017 mit einem Antrag angestoßen.

„Wir stellen in dem Konzept dar, wie wir in den verschiedenen Orten die einzelnen Straßenzüge entwickeln wollen“, sagte Tabea Triebe. Dies könne sowohl das Schaffen neuer Baurechte bedeuten, aber auch die Rücknahme bestehender.

Das heißt: Wo alte Bebauungspläne bislang möglicherweise keine genauen Festsetzungen zu Gebäudegrößen oder zur Ausnutzung von Grundstücksflächen machten, sollen neue Regeln aufgestellt werden. „Das Konzept hat allerdings noch keine rechtlichen Auswirkungen“, betonte Gemeindepressesprecher Ralf Kobbe. Dazu müssten dann in einem nächsten Schritt die zugrundeliegenden Bebauungspläne geändert werden.

Nach Erläuterungen vom Planungsbüro NWP können sich die Bürger bei der Infoveranstaltung am 4. Februar über mögliche Auswirkungen für ihr Grundstück informieren. Dazu werden an Stellwänden vergrößerte Pläne der einzelnen Straßenzüge dargestellt, auf denen zu erkennen sein wird, welche Bebauung künftig erlaubt sein wird. Fachplaner, Mitarbeiter der Verwaltung und Ratsmitglieder stehen für Fragen zur Verfügung. Anschließend haben die Bürger vier Wochen lang Zeit, Stellungnahmen zu dem Konzept abzugeben. Voraussichtlich in der Ratssitzung im Juni könnte es dann beschlossen werden, sagte Bürgermeister Dieter von Essen.