Rastede Die Postbank schließt ihr Finanzcenter an der Bahnhofstraße in Rastede. Das bestätigte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage. Die Filiale an der Bahnhofstraße 29 öffnet letztmalig am Donnerstag, 15. Februar. Damit werden an diesem Standort künftig auch keine Dienstleistungen der Deutschen Post mehr angeboten.

Zur Info: An der Bahnhofstraße befindet sich ein Finanzcenter der Postbank. Diese ist eine Tochter der Deutschen Bank, die im Auftrag der gelben Post auch Paket- und Briefdienstleistungen anbietet. Zuletzt war die Filiale in Rastede vor allem deswegen Ortsgespräch, weil sie häufig auch über mehrere Tage in Folge geschlossen war. Der Grund dafür waren personelle Engpässe.

Wie die Postbank mitteilt, plant die Deutsche Post die zeitgleiche Eröffnung einer neuen Partnerfiliale in unmittelbarer Nähe des bisherigen Standortes – und zwar an der Oldenburger Straße 223. Von einer neuen Partnerfiliale kann allerdings keineswegs die Rede sein. Es handelt sich vielmehr um die schon bestehende Partner-Filiale der Deutschen Post im Geschäft für Büro- und Schreibwarenbedarf Libellus.

Ob der Service dort erweitert wird oder personell aufgestockt wird, konnten Post und Postbank bislang nicht beantworten. Wie viele Mitarbeiter von der Schließung betroffen sind, ließen die Unternehmen ebenfalls unbeantwortet. Was mit der Packstation passiert, die zurzeit an der Bahnhofstraße steht, konnte die Post ebenfalls nicht beantworten.

Nach Auskunft eines Postbank-Sprechers hat die Schließung des Finanzcenters in Rastede auch wirtschaftliche Gründe. „Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern. Hierauf stellen wir uns unter anderem dadurch ein, dass wir für unsere Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Zudem überprüfen wir kontinuierlich unser Filialnetz hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten“, teilte der Sprecher mit.

Postbank-Kunden, die sich kostenfrei mit Bargeld versorgen möchten, müssen künftig nach Wiefelstede fahren. Dort gibt es beim Edeka-Markt an der Mühlenstraße einen Bargeldautomaten. Ihre Kunden will die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die Partnerfiliale der Deutschen Post an der Oldenburger Straße in Rastede und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können, informieren, teilt das Unternehmen mit.

Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Oldenburg, Bahnhofsplatz 10, oder die Postbank Finanzberatung, die auf Kundenwunsch auch bequem zu Hause berät.