Rastede Das Gebäude aus den späten 60er Jahren steht seit Monaten leer, nur ein Schild an der Eingangstür verrät heute noch, dass hier einst die Elvira-Zigarettenhüllenfabrik produzierte. „Wir haben den Betrieb Ende 2017 eingestellt“, sagt Ursula Exner, Geschäftsführerin der Alfred Bliemel GmbH & Co KG, deren Hauptmarke Elvira war.

Drei Zonen Im November 2017 wurde die Verwaltung beauftragt, eine Voruntersuchung der Wohngebiete in den Ortsteilen Hahn-Lehmden, Wahnbek und Rastede zu erarbeiten, die die städtebaulichen Verdichtungsmöglichkeiten erfasst. Der Konzeptentwurf berücksichtigt zwei Ziele: Zum einen sollten vorhandene Strukturen geschützt werden, um das Siedlungsbild zu erhalten. Zum anderen sollte eine Verdichtung an den Stellen zugelassen werden, die sich aufgrund ihrer Struktur und/oder ihrer Lage besonders hierfür eignen. Entwickelt wurden hierdurch drei Zonen. Zone 1 – höchste Dichte: Hier wird vorgeschlagen, maximal zwei Vollgeschosse zuzüglich Staffelgeschoss oder geneigtem Dach (mit zulässiger Wohnnutzung im Dachgeschoss) zu ermöglichen. Das Staffelgeschoss sollte dabei jedoch allseits zurückversetzt sein, um eine dreigeschossige Optik zu verhindern. Die zulässige Wohnungsanzahl sollte auf maximal zehn Wohneinheiten je Gebäude bzw. maximal eine Wohneinheit je 140 Quadratmeter Grundstücksfläche begrenzt werden. Zone 2 – mittlere Dichte: Hier wird vorgeschlagen, maximal zwei Vollgeschosse ohne Staffelgeschoss zuzulassen und die maximale Traufhöhe sowie Dachformen zu definieren. Die zulässige Wohnungsanzahl soll der Einzelfallbetrachtung vorbehalten bleiben, da diese Entscheidung insbesondere von der Umgebungsbebauung abhängig ist und nicht pauschal festgelegt werden kann. Zone 3 – geringe Dichte: Die Zone 3 entspricht der Bebauung in klassischen Wohnvierteln, die von Einfamilien- und Doppelhäusern geprägt sind. Hier wird vorgeschlagen, maximal ein Vollgeschoss zuzulassen und maximale Traufhöhen sowie Dachformen zu definieren. Das Konzept soll im Rahmen einer Abendveranstaltung am Montag, 4. Februar, öffentlich vorgestellt werden. Anschließend soll auch den Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, mit den Fraktionen, der Verwaltung und den Planern weiterführende Gespräche zu führen, bevor anschließend noch eine vierwöchige „öffentliche Auslegung“ vorgesehen ist.

Hätte man damals weiterproduzieren wollen, wäre eine Investition im mehrstelligen Millionenbereich nötig gewesen, schildert Ursula Exner. Angesichts der Konkurrenz in der Branche und auch der Auswirkungen etwa durch das Rauchverbot an manchen Orten habe der kleine Familienbetrieb diese Investition nicht tätigen wollen. So wurden der Maschinenpark und der Markenname an einen Mitbewerber verkauft.

Nachdem die Produktion der Zigarettenhüllen aufgegeben worden war, überlegte Ursula Exner, wie es auf dem Grundstück an der Sophienstraße 28 gleich gegenüber vom Rasteder Rathaus weitergehen könnte. „Eine weitere geschäftliche Nutzung war von der Gemeinde bereits abgelehnt worden“, sagt sie. Daraufhin habe sie prüfen lassen, was an dem Standort noch möglich ist.

Nach Einsicht des Bebauungsplans ließ sie von einem Architekten einen Entwurf erarbeiten. Der Plan: Auf dem Grundstück sollte ein Mehrfamilienhaus mit zehn Wohneinheiten errichtet, das eingeschossige Fabrikgebäude abgerissen werden. „Wir haben uns aufgrund des gültigen Bebauungsplanes für dieses Konzept entschieden“, sagt Ursula Exner.

Bauantrag zurückgestellt

Ihr Bauvorhaben kann die Rastederin derzeit allerdings nicht in die Tat umsetzen. Der Grund: Im jüngsten Bauausschuss empfahl die Politik einstimmig, einen Aufstellungsbeschluss zur 8. Änderung des Bebauungsplans 6 g – Teilbereich Ortskern – zu fassen. Wenige Tage später traf dann der Verwaltungsausschuss in gewohnt nichtöffentlicher Sitzung ebendiese Entscheidung.

Der Aufstellungsbeschluss ermöglicht es der Gemeinde, den Bauantrag für das Mehrfamilienhaus für die Dauer eines Jahres zurückzustellen, erläutert Fachbereichsleiterin Tabea Triebe in der Beratungsvorlage für den Bauausschuss. Hintergrund: Zurzeit erarbeitet die Verwaltung ein Konzept zur verträglichen Nachverdichtung (siehe Infokasten). In diesem Zusammenhang stehen alte Bebauungspläne auf dem Prüfstand, weil es in ihnen oftmals keine Festsetzungen zu Firsthöhe, Traufhöhe oder zur Anzahl der Wohneinheiten gibt.

Verwaltung und Politik wollen verhindern, dass in jenen Siedlungen, in denen typische Einfamilienhäuser dominieren, auch größere Gebäude entstehen. Das von Ursula Exner an der Sophienstraße geplante Mehrfamilienhaus wäre ein solcher Fall. Das Gebäude soll in zweigeschossiger Bauweise mit Staffelgeschoss und einer Firsthöhe von 11,96 Meter sowie mit Traufhöhe von 9,66 Meter errichtet werden. Dies lässt der alte Bebauungsplan zwar zu, ist von Verwaltung und Politik an dieser Stelle aber nicht gewollt.

„Für uns ist das sehr ärgerlich“, sagt Ursula Exner und fügt an: „Wir hätten auch anders planen können.“ Sie kritisiert, dass sie von der Verwaltung keinen Hinweis darauf bekommen habe, dass der alte Bebauungsplan auf dem Prüfstand steht und das von ihr geplante Gebäude dann zu groß sein wird.

Fertige Pläne vorgelegt

Im Bauausschuss erklärte Fachbereichsleiterin Tabea Triebe derweil, dass die Investoren erstmals 2017 Kontakt zur Verwaltung aufgenommen hätten, wobei seitens der Verwaltung bereits grundsätzlich empfohlen wurde, rechtzeitig weitere Abstimmungsgespräche hinsichtlich einer möglichen Realisierung des Bauvorhabens zu führen. Stattdessen seien im September/Oktober 2018 fertige Pläne vorgelegt und im November der Bauantrag eingereicht worden. Das Instrument der Bauvoranfrage hätten die Investoren nicht genutzt, geht weiter aus der Niederschrift der Sitzung hervor.

Zeitnah entscheiden

Ein entsprechender Antrag, die Bebauungspläne im Innenbereich des Hauptortes Rastede im Hinblick auf Verträglichkeit der Verdichtung sowie der Gestaltungsmöglichkeiten mit der vorhandenen Bebauung zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten, datiert schon vom 27. April 2017. CDU und Grüne hatten ihn seinerzeit gestellt.

Im Bauausschuss verwies Gerd Langhorst (Grüne) denn auch darauf, dass die vorgesehene Überarbeitung der Bebauungspläne und die Erstellung des Konzepts zur verträglichen Innenverdichtung bereits seit geraumer Zeit in der Öffentlichkeit bekannt seien. Grundsätzlich sei es eigentlich der richtige Weg, eine nicht mehr genutzte Gewerbehalle der Wohnbebauung zuzuführen, das vorgestellte Gebäude sei jedoch ein Stockwerk zu hoch. Lars Krause (SPD) machte angesichts der Situation darauf aufmerksam, dass möglichst zeitnah Entscheidungen herbeigeführt werden sollten, um potenzielle Investoren nicht dauerhaft zu verschrecken.

Was nun mit dem leerstehenden Fabrikgebäude an der Sophienstraße passieren wird, weiß die Bliemel-Geschäftsführerin Ursula Exner zurzeit auch nicht. „Wir gucken, was wir machen können“, erklärt sie.