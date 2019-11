Rastede Dass die Rasteder ihren Residenzort lieben, das liegt auf der Hand: Schlosspark, Landesturnier, Kunst und Kultur, grüne Umgebung und trotzdem ein florierendes Zentrum: Rastede gehört zu den aufstrebenden Gemeinden, das hat nun auch eine bundesweite Studie ergeben, die von Contor, einem Standortanalyse-Unternehmen angefertigt wurde. Überschrift: „Verbesserte Lebensbedingungen“. Rastede kommt in der Studie auf Platz 30, insgesamt wurden 581 Städte in die Analyse einbezogen. Laut Projektpapier wurde dabei vor allem der Fokus auf die sogenannten Mittelstädte gelegt – das sind diejenigen zwischen 20 000 und 75 000 Einwohnern. Rastede ist mit knapp über 22 000 Einwohnern so gerade mit dabei.

Analysierte Punkte umfassten beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung, den Arbeitslosenanteil, die Lohnentwicklung oder Baugenehmigungen für Wohnungen und Einfamilienhäuser – anhand von insgesamt 67 Indikatoren erfolgte das Ranking, doch nicht alle wurden für jede Gemeinde angewendet, da Rastede beispielsweise keinen Flughafen oder eine Uni hat.

Eines sei vorweg gesagt – Rastede schneidet in den meisten Kriterien überdurchschnittlich gut ab. Bürgermeister Lars Krause freut das natürlich: „Das hervorragende Ergebnis spiegelt eindrucksvoll wider, dass wir als Wohn- und Arbeitsort mit unserer ausgezeichneten Infrastruktur sehr attraktiv sind und über eine hohe Anziehungskraft verfügen.“

• Wenig Kriminalität

Die Kriminalitätsrate ist überdurchschnittlich niedrig, je 100 Einwohner liegt sie bei 3,93, den niedrigsten Wert in diesem Bereich erzielte die bayerische Stadt St. Friedberg, und zwar 2,39. Spitzenreiter bei diesem Faktor ist ein Wert von 12,57. Bei diesem lässt sich die Stadt jedoch nicht aus dem Studienpapier entnehmen, da nur die ersten 50 Städte detailliert vorgestellt werden. Der Mittelwert in ganz Deutschland liegt bei 5,51. Sicher leben die Einwohner Rastedes also schon mal.

• Weniger Häuser

Jedoch entwickelt sich die Anzahl der Einfamilienhäuser nicht so stark wie im Deutschlandschnitt. Dies ist generell ein Faktor der Analyse, bei dem die Zahlen sehr weit auseinandergehen. Rastedes Wert ging um 1,42 Punkte zurück, der schlechteste Wert lag bei -5,9. Der Durchschnitt lag bei 0,28. Interessant ist der Maximum-Wert. Die Stadt Döbeln in Sachsen lieferte mit einer Zahl von 32,3 ein enorm hohes Ergebnis – hier jedoch liegt die Arbeitslosigkeit um einiges höher, nämlich bei 5,23 Prozent.

Rastedes Pressesprecher Ralf Kobbe dazu: „Nach der Kommunalwahl 2016 gab es einen Beschluss, der den Verkauf von Wohnbaugrundstücken drosseln sollte. Diesen politischen Beschluss setzt die Verwaltung um.“ Fakt sei, dass die Nachfrage an Grundstücken höher sei, als das Angebot. „Mit der Stärkung des Mietwohnungsbaus, der Möglichkeit des Baus von Reihenhäusern und des Förderprogramms für Geringverdiener, geht die Gemeinde neue Wege, um Baugebiete vielschichtiger zu gestalten“, so Kobbe.

• Wenig Arbeitslosigkeit

In diesem Punkt liegt die Ammerland-Gemeinde weit vorne: 2,07 Prozent waren es lediglich im Mess-Zeitraum, der Durchschnittswert lag mit 3,19 Prozent deutlich darüber. Den niedrigsten Wert erzielt dabei die Stadt Vatterstetten in Bayern mit einer Arbeitslosenquote von 1,05 Prozent.

Auch positiv für Rastede spricht, dass immer mehr Menschen hieher ziehen, aber relativ wenige wieder weg: Bei einem Durchschnittswert von 2,47 Prozent Plus in der Bevölkerungsentwicklung liegt Rastede mit einem Wert von 5,63 weit über dem Mittelfeld.