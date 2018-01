Rastede Was macht die Residenzort Rastede GmbH eigentlich mit ihrem Jahresbudget? Wie groß ist der Etat? Wie verteilen sich Einnahmen und Ausgaben? Wie hoch ist der Zuschuss von der Gemeinde?

Wer darauf eine Antwort sucht, muss tief graben. Über den Wirtschaftsplan der Residenzort Rastede GmbH, die eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde ist, wird nämlich nie öffentlich beraten. Lediglich im stets nichtöffentlich tagenden Verwaltungsausschuss und in einer Versammlung der Gesellschafter (beide Gremien sind personengleich) legt Geschäftsführer Robert Lohkamp die Zahlen und Planungen vor. In der Regel finden diese Sitzungen Ende November/Anfang Dezember statt.

• Der Wirtschaftsplan

Öffentlich gemacht wird der Wirtschaftsplan erst mit dem vom Landkreis Ammerland genehmigten Haushalt. Dies ist meist im Frühjahr der Fall, also etwa ein halbes Jahr nach der nichtöffentlichen Beratung. Im Haushalt 2017 findet man das Zahlenwerk ab Seite 437. Nicht öffentlich gemacht wird allerdings der Stellenplan.

• Die Personalkosten

Die Personalkosten der Residenzort Rastede GmbH, die unter anderem für die Unterhaltung und Verwaltung des Turnierplatzes zuständig ist, sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Im Haushaltsansatz für das Jahr 2013 waren die Personalkosten noch mit 113 000 Euro angegeben. In den folgenden Jahren lagen sie meist zwischen 150 000 und 160 000 Euro. Für 2018 plant Lohkamp mit Personalkosten von 235 000 Euro. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für 2018 hervor, der der NWZ vorliegt. Im Vergleich zum Vorjahr (150 000 Euro) steigt der Ansatz der Personalkosten im Wirtschaftsplan damit um fast 60 Prozent.

• Der Projektentwickler

Grund für die höheren Personalkosten dürfte die Einstellung von Dr. Friedrich Scheele als Projektentwickler sein. Er ist seit April 2017 für die GmbH tätig und soll schwerpunktmäßig ein kulturhistorisches Konzept für Rastede erarbeiten. Die Stelle war damals nicht öffentlich ausgeschrieben worden, sondern gleich mit Scheele besetzt worden, der früher Direktor der Museen, Sammlungen und Kunsthäuser in Oldenburg war. Nach einem Zerwürfnis mit seinem Arbeitgeber hatte er die Stelle seinerzeit aufgegeben.

• Das Kultur-Konzept

Das kulturhistorische Konzept ist allerdings bislang noch recht inhaltslos. Meist blieb es bei schönen Worten, wenn es denn überhaupt mal Thema in öffentlichen Gremien war. Kommenden Monat steht das Konzept im Kultur- und Sportausschuss auf der Tagesordnung. Dann muss Scheele konkreter werden.

• Die Gesellschafter

Mehr als schöne Worte waren es wohl auch nicht, die Ende November dafür gesorgt hatten, dass die letzte Gesellschafterversammlung ohne Ergebnis beendet wurde. Aus Kreisen der Teilnehmer hieß es auch, die Sitzung sei abgebrochen worden.

Bürgermeister Dieter von Essen als Vorsitzender des Gremiums drückt es diplomatischer aus: „Es gab noch weiteren Informationsbedarf.“ Übersetzen könnte man dies aber auch damit, dass die in der Sitzung von Geschäftsführer Lohkamp vorgestellten Konzepte nicht überzeugen konnten und nachgebessert werden musste.

• Der Beirat

Kommenden Montag soll die Gesellschafterversammlung erneut zusammenkommen. Es wird dabei auch um die Zukunft des Beirates Kommunalmarketing gehen. In den vergangenen 16 Jahren war der Beirat ein elementarer Teil der Gemeindeentwicklung, begleitete viele Vorhaben oder schob sie an.

Dieses Gremium, dem Ehrenamtliche aus Institutionen und Verbänden, dem Einzelhandel, aus Unternehmen, der Gastronomie und Hotellerie, den Kirchen, Jugend- und Seniorenverbänden, den Vereinen, Initiativen sowie aus Rat und Verwaltung angehörten, soll in seiner bisherigen Form nicht weiterbestehen. Es soll deutlich verkleinert werden und würde sich damit von seiner ursprünglichen Bestimmung verabschieden.

Ende November wollte Lohkamp die Gesellschafter von seinen Ideen für einen neuen Beirat überzeugen. Es gab aber noch „zahlreiche Nachfragen“ , wie der Bürgermeister berichtet. Um welche Ideen es sich handelte, wollten weder von Essen noch Lohkamp bisher öffentlich machen. „Wir wollen das erst vertraulich behandeln und dann das Ergebnis verkünden“, sagt von Essen.

Der Bürgermeister ist dabei ein Befürworter eines Beirates. „Die Residenzort Rastede GmbH kann sich nicht allein auf ihre Kompetenz verlassen, sondern muss die Kompetenz der einzelnen gesellschaftlichen Gruppierungen, die sich günstigerweise im Beirat wiederfinden sollten, mit aufgreifen“, sagte er 2017 beim letzten Treffen des Beirates.

• Die Ausgaben

Auf den Tisch kommen muss am kommenden Montag auch noch einmal der Wirtschaftsplan 2018. Auch dort gab es aus Sicht der Gesellschafter noch einige Punkte, die abzuklären sind. Nicht nur, dass die Personalkosten mit 235 000 Euro so hoch wie nie zuvor sind. Die Summe der Gesamtausgaben liegt laut des Entwurfs mit 613 300 Euro auf einem neuen Rekordstand – und das in einem Jahr, in dem die Haushaltslage der Gemeinde so eng ist wie nie zuvor und der Etat nur durch eine Steuererhöhung ausgeglichen werden konnte.

• Der Zuschussbedarf

Bei geplanten Einnahmen von 136 750 Euro steht bei der Residenzort Rastede GmbH für 2018 ein Defizit von 476 550 Euro in den Papieren. Es fällt um 155 500 Euro höher aus als im Vorjahr. Die Gemeinde gleicht das Defizit der GmbH jedes Jahr aus. 2017 mussten 321 000 Euro zugebuttert werden, 2016 waren es 298 000 Euro, 2015 kam man auf 294 000 Euro, 2014 waren es 330 000 Euro und 2013 260 000 Euro, wie aus den jeweiligen Wirtschaftsplänen hervorgeht.

• Die Investitionen

Nicht enthalten in diesen Zahlen sind die Investitionen, unter anderem auf dem Turnierplatz. Hier beantragt die GmbH noch einmal 25 000 Euro für 2018. Der Gesamtzuschuss steigt damit auf mehr als eine halbe Million Euro – Geld, über das bislang nur in nichtöffentlichen Sitzungen gesprochen wurde.