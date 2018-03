Rastede Der Wind zerrte im vergangenen Jahr ordentlich an den Bäumen im Rasteder Schlosspark. Im September 2017 fegte Sebastian übers Land, Herwart wütete im November und hinterließ seine Spuren. „Viele Bäume, vor allem alte Eichen, wurde hier im Schlosspark und im Wäldchen an der Bebauung zur Mühlenstraße abgeknickt. Die wurden dann für die Verkehrssicherheit gefällt“, erklärt Robert Lohkamp, Geschäftsführer der Residenzort Rastede beim Ortstermin auf dem Turnierplatz.

Denn gerade im Bereich der Tribüne und im sogenannten Wäldchen seien viele Spaziergänger und Jogger unterwegs, da könne man nicht riskieren, dass ein bereits beschädigter Baum umfällt. Die nun fehlenden Bäume bergen ein Problem: Sie bieten nun keinen Windschutz mehr oder könnten schrägstehende Bäume schützen. Und so sollen insgesamt elf Bäume im Schlosspark nach der Einschätzung des Sachverständigen Klaus Schöpe vom Baumbüro weichen.

„Ich untersuche die Bäume nach Beschädigungen am Stamm, nach Schädlingen und Pilzen. Außerdem schaue ich mir die Krone und die Wurzeln an. Auch das Alter und die Lebenserwartung des Baumes spielen eine Rolle“, erläutert der Sachverständige. So soll eine Hainbuche mit einer Höhe von 20 Metern und einem Stammdurchmesser von 60 Zentimeter weichen, weil sie frei steht und sich außerdem stark zur Seite neigt. Eine Stiel-Eiche mit einer Höhe von 18 Metern weist neben diesen beiden „Fällungskriterien“ zusätzlich noch einen Kronenschaden auf, heißt es im Baumgutachten des Experten.

„Wir wollen die Bäume natürlich lieber stehen lassen. Aber gerade auch mit Blick auf die vielen Veranstaltungen hier können die gefährdeten Bäume nicht stehen bleiben“, erläutert Lohkamp. Für eine geeignete Ersatzbepflanzung soll gesorgt werden. Auch dafür soll Klaus Schöpe zuständig sein, eine Orientierung soll das Gutachten zum Turnierplatz aus den Jahren 2006/ 2007 sein.

Die elf Bäume werden – je nach Wetterlage – in etwa vierzehn Tagen gefällt. Dafür muss auch der Schlosspark gesperrt werden – denn die Bäume sind bis zu 22 Meter hoch gewachsen. Denkmalbehörde und Landkreis sind bereits informiert. Sind solche Sturmschäden an Bäumen vermeidbar? Nein, sagt Schöpe. Man könne die Bäume zwar klein halten, aber der hohe Wuchs mache den Reiz, beispielsweise der Eichen, gerade aus.

Außerdem sei der Sturm im November zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt gekommen, ergänzt Lohkamp. „Die Bäume hatten noch volles Laub und der Boden war nass und damit ziemlich aufgeweicht.“ Mit der Beseitigung der „gefährdeten“ Bäume sollen auch in Zukunft die Wege in und um den Schlosspark sicher bleiben.