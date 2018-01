Rastede Die Asphaltdecke der Straße An der Bleiche in Rastede ist an einigen Stellen noch immer von gepflasterten Abschnitten unterbrochen, die sich quer über die gesamte Fahrbahnbreite ziehen. Hier haben Versorgungsunternehmen (zum Beispiel Telekommunikations- oder Energieunternehmen) Arbeiten ausgeführt und die Straße anschließend nicht wieder mit Asphalt, sondern mit Pflastersteinen geschlossen. Die Stellen sind uneben und stellen eine Gefahr für Radfahrer dar, können im ungünstigsten Fall aufgrund von scharfen Kanten aber auch zu Schäden am Auto führen.

Bereits vor einem Jahr hatte die NWZ über das Thema berichtet, getan hat sich seitdem nichts. Üblicherweise bleibt diese Pflasterung in der Regel zwischen etwa einem halben und einem Dreivierteljahr liegen, um abzuwarten, ob es zu Versackungen kommt. Anschließend ist es Aufgabe der Versorger, die Straße wieder richtig zu schließen. Das gerät allerdings gerne mal in Vergessenheit.

Die Gemeinde Rastede will die Versorgungsunternehmen nun noch einmal daran erinnern, dass die Straßendecke wieder richtig geschlossen wird und das Pflaster durch Asphalt ersetzt wird, sagt Gemeindesprecher Ralf Kobbe. Als die NWZ vor einem Jahr über das Thema berichtete, lagen die Arbeiten der Versorgungsunternehmen an der Straße An der Bleiche bereits zwei Jahre zurück. Zwischenzeitlich habe es sogar schon wieder neue Arbeiten gegeben. Im vergangenen Jahr seien dort noch einmal neue Leitungen verlegt worden, berichtet Kobbe.

Da das Wiederherstellen der Straßendecke von den Versorgern gerne mal vergessen wird, ist die Gemeinde auch auf Tipps aus der Bevölkerung angewiesen. Wenn Sie ähnliche Stellen kennen, erreichen Sie die Gemeindeverwaltung unter Telefon 0 44 02/ 92 00.

Neu eingeführt hat die Verwaltung jetzt einen Schadensmelder, der auf der Internetseite zu finden ist. Hier können Bürger auf Schäden im Straßenraum der Gemeinde Rastede hinweisen und auch ein Foto hochladen.

„Der Schadensmelder war eine Anregung aus den politischen Gremien “, erklärt Kobbe. Er soll den Bürgern eine zusätzliche Möglichkeit bieten, Probleme zu melden. Der Schadensmelder ist zu finden unter