Rastede Die große Kreuzung am Rasteder Marktplatz wird zum Kreisverkehr umgebaut. Dafür sprach sich am Mittwochnachmittag einstimmig der Straßenbauausschuss des Ammerländer Kreistages aus. Die Zustimmung im Kreistag am 20. September dürfte damit nur noch Formsache sein.

Die Kreisverwaltung hatte ursprünglich nur eine Mitteilungsvorlage eingebracht. Darin wurde aufgrund der deutlichen Kostenvorteile vorgeschlagen, keinen Kreisverkehr zu bauen, sondern die Abbiegespuren zu verlängern. Bevor überhaupt ein Umbau erfolgt, wollte die Kreisverwaltung zudem abwarten, welche Variante bei einem möglichen Umbau des Bahnübergangs Raiffeisenstraße weiterverfolgt wird. Diese Entscheidung wird aber erst im Laufe des Jahres 2019 erwartet.

So lange wollte die Politik sich aber nicht gedulden. Sie wandelte die Mitteilungsvorlage in eine Beschlussvorlage um. Darin wird die Kreisverwaltung nun beauftragt, die Planungen für den Bau eines Kreisverkehrs aufzunehmen und die dafür erforderlichen Haushaltsmittel für 2019 zur Verfügung zu stellen, berichtet Erster Kreisrat Thomas Kappelmann. Die Politik begründete ihre Entscheidung vornehmlich damit, dass der Kreisverkehr bei allen untersuchten Varianten stets als beste Alternative abgeschnitten habe und auch für die zukünftige Verkehrsentwicklung im Ortskern die beste Lösung sei.

Gebaut wird voraussichtlich frühestens 2020, sagt Kappelmann. Auch wenn es bereits Vorarbeiten und Untersuchungen gab, müssten diese jetzt in eine konkrete Planung gegossen werden. Daran schließt sich ein Planfeststellungsverfahren an, das mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nehmen wird – wenn es unproblematisch läuft. Für den Bau des Kreisverkehrs muss außerdem die Frage des Grunderwerbs geklärt werden. Benötigt wird das Grundstück Oldenburger Straße 281 (Hinrichs).

„Wenn möglich, wollen wir für den Bau auch Fördermittel einwerben“, berichtet Kappelmann. Da eine Anmeldung für 2019 jetzt gar nicht mehr zu schaffen ist, soll ein Antrag für 2020 vorbereitet werden. Hintergrund: Der Bau des Kreisverkehrs ist mit deutlich höheren Kosten verbunden als die Verlängerung der Abbiegespuren. Eine erste Kostenschätzung geht von 715 000 Euro aus. Hinzu kommt dann noch ein nicht genannter Betrag für den Erwerb des Grundstücks Oldenburger Straße 281.

Der Bau des Kreisverkehrs wird im Übrigen mit erheblichen Einschränkungen verbunden sein. Der Landkreis geht von einer mindestens sechsmonatigen Bauzeit aus, während der die Kreuzung vollständig gesperrt werden müsste. Vor- und Nacharbeiten könnten dann noch dazu kommen. „Die Frage ist, was noch im Untergrund liegt“, sagt Kappelmann. Wenn die Kanalisation ohnehin in absehbarer Zeit erneuert werden müsste, würden diese Arbeiten gleich miterledigt – so wie seinerzeit auch beim Ausbau der Oldenburger Straße.