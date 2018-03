Fünf weitere Varianten für TRoglösung sollen geprüft werden

Fünf weitere Varianten für eine Troglösung im Bereich des Bahnübergangs Raiffeisenstraße in Rastede sollen geprüft werden – sofern der Kreistag am Donnerstag zustimmt. Planungskosten: 230 000 Euro Die Varianten:

Variante 1: Der Trassenverlauf des Troges verschwenkt in Höhe der Straße „An der Bleiche“ nach Süden über das Wohngrundstück „An der Bleiche 43“, unterquert die Bahnlinie und verläuft anschließend hinter den Wohngrundstücken Raiffeisenstraße 39, 43 und 45, um dann im rechten Winkel wieder auf die Raiffeisenstraße zu münden. Der Anschluss von „Ladestraße“ und „An der Bleiche“: Überführung über den Trog und Anbindung an die Raiffeisenstraße über den Aldi-Parkplatz. Variante 1a: wie Variante 1, nur ohne Anbindung von „Ladestraße“ und „An der Bleiche“. Variante 2: Der Trassenverlauf des Troges verschwenkt auf das Grundstück Raiffeisenstraße 32 (ehemalige Bäckerei) nach Norden, führt über einen bestehenden Parkplatz, unterquert die Bahnlinie und verläuft dann über die Wohngrundstücke Raiffeisenstraße 38 und 40, um danach in Höhe des Baumarktes Cassens wieder an die Raiffeisenstraße anzuschließen. Der Anschluss von „Ladestraße“ und „An der Bleiche“ erfolgt über den alten Verlauf der Raiffeisenstraße und schließt mit einer neu zu schaffenden Kreuzung mit der Finkenstraße auf dem Bäckereigrundstück (Raiffeisenstraße 32) an die Zufahrt des Troges an. Der Bahnweg wird mit einer neuen nördlichen Erschließungsstraße an den Tannenweg oder den Fabrikweg angeschlossen. Variante 3: Der Trassenverlauf des Troges verschwenkt in Höhe des Gebäudes Raiffeisenstraße 32 (ehemalige Bäckerei) nur leicht nach Norden über den dortigen Parkplatz, unterquert die Bahnlinie und verläuft dann vor den Gebäuden der Grundstücke Raiffeisenstraße 38 und 40, um wieder an die Raiffeisenstraße anzuschließen. Der Anschluss von „Ladestraße“ und „An der Bleiche“: über eine Überführung über den Trog und Anbindung an die Finkenstraße, die im weiteren Verlauf an die Zufahrt des Troges anschließt. Der Bahnweg wird analog der Variante 2 mit einer neuen Erschließungsstraße an den Tannenweg angeschlossen. Variante 3a: wie Variante 3, nur ohne Anbindung von „Ladestraße“ und „An der Bleiche“.