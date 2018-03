Rastede Sie sind wieder da – und Klaus Meyer von der Wildtierauffangstation freut sich über ihre Rückkehr. Das Storchenpaar, das bereits im vergangenen Jahr das Nest auf dem Gelände der Station in Hankhausen angeflogen hatte und sogar zwei Junge bekommen hatte, ist wieder in Rastede gelandet. „Die Tiere sind beide beringt, deswegen wissen wir, dass es das Männchen aus den Niederlanden und das Weibchen mit einem Ring der Vogelwarte von Helgoland sind“, sagt Meyer.

Schon seit über zehn Jahren hatten immer wieder Störche die Vorrichtungen für die Storchen-Nester angeflogen, sesshaft geworden sind sie nicht. „Wir hatten zuerst nur das Nest hier auf dem Dach. Vor einigen Jahren haben wir auf einem alten Lampenmast auf der Wiese neben der Station eine Vorrichtung und einen Kranz aufgestellt. Vor zwei Jahren haben wir das Nest dann noch weiter ausgepolstert und im vergangenen Jahr sind die Tiere dann geblieben“, erzählt Meyer.

Im Juni waren die zwei Jungen geschlüpft – eher wenig für Störche. Aber immerhin. Denn bereits seit einigen Jahren wird ein weiteres Storchenpaar im Hankhauser Moor immer wieder heimisch, die Brut wird aber seit Jahren abgebrochen. Und auch ein Pärchen in Apen bricht seine Brut immer wieder ab. „Bei viel Regen können die Jungen unterkühlen, wenn es zu trocken ist, gibt es für die Jungtiere nicht genug zu Fressen“, sagt Meyer. Versorgt werden die Tiere von ihren Eltern anfangs mit Schnecken, Würmern und Insekten, die von den Eltern für die kleinen Schnäbel vorbereitet würden.

Gepaart hat sich das Storchenpaar, das in der vergangenen Woche ankam, bereits. Stationsleiter Meyer und seine Mitarbeiter haben auch schon beobachtet, dass die Störche schon Nistmaterial ins Nest gelegt haben. Ende März/Anfang April könnten die Eier dann gelegt sein, sie werden dann rund 33 Tage ausgebrütet. So ist Mitte Mai dann vielleicht schon neuer Storchen-Nachwuchs in Rastede zu erwarten.

Fast zwei Monate bleiben die Tiere dann im Nest. Durch gelegentliches Flügelschlagen würden die Jungtiere schon Muskulatur aufbauen und könnten nach zwei Monaten fliegen. Bis Ende August bleiben die Jungtiere bei ihren Eltern, bevor sie in südlichere Gefilde „flüchten“. „Die Eltern bleiben dann noch zwei bis drei Wochen, um sich von den Kindern zu erholen“, lacht Stationsleiter Meyer.

Dass Störche, wenn sie einmal sesshaft geworden sind, auch wieder kommen, sei keine Seltenheit. Und auch die Wahrscheinlichkeit, dass die hier geborenen Störche wieder kommen, wenn sie mit etwa drei Jahren geschlechtsfrei sind, ist hoch. „Zwei hier geborene Störche sind aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn die Tiere verunglücken unterwegs häufig oder werden abgeschossen“, befürchtet Meyer. Bis zu fünf Eier wären bei Störchen eigentlich normal, deswegen hofft die Wildtierauffangstation in diesem Jahr auf mehr Nachwuchs. Eine Kamera oder ähnliches ist am Nest nicht geplant, die Tiere werden von den Mitarbeitern in Ruhe gelassen, auch ihr Futter sollen sie selbst finden.

Die Chancen für Nachwuchs stehen generell gut. Denn auch ein zweiter Storch hat sich auf dem Dach der Wildtierauffangstation eingefunden. Er wartet aber noch auf den richtigen Partner. Aber auch weitere Tiere kreisen über dem Gelände an der Oldenburger Straße in Hankhausen. Nicht nur Klaus Meyer kann deswegen darauf hoffen, dass hier auch weitere Störche sesshaft werden.

