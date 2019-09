Rostrup An der Ecke Elmendorfer Straße/Seestraße in Rostrup ist schon seit November 2018 das neue Seniorenheim der Arbeiterwohlfahrt in Betrieb, wenige Meter weiter an der Elmendorfer Straße ist jetzt das alte Gemäuer des früheren Heims noch für kurze Zeit zu sehen.

Arbeiter haben bereits damit begonnen, das Gebäude zunächst zu entkernen und dann Stück für Stück abzutragen. Damit beginnt der zweite Teil der großen Erneuerung des Komplexes der Awo in Rostrup.

Zunächst hatte der Verband die alten, in mehreren Häusern untergebrachten Wohnungen abgerissen, um dort das neue Altenwohnheim für 100 Bewohner zu bauen, das inzwischen längst voll belegt aus. Die Bewohner aus dem alten Heim an der Elmendorfer Straße sind ebenfalls in das neue Gebäude umgezogen.

Wenn jetzt auch das Altgebäude abgerissen ist, sollen an dieser Stelle und auf weiteren Teilen des rückwärtigen Geländes 20 bis 25 neue Seniorenwohnungen entstehen.

Thore Wintermann, Verbandsgeschäftsführer des Awo-Bezirksverbandes Weser-Ems, betonte, bei diesen Wohnungen würde vor allem darauf geachtet, dass sie sich in einem bezahlbaren Rahmen bewegten.

Weiterhin geplant sind eine Tagespflege und Möglichkeiten für betreutes Wohnen. Ziel der Awo sei es, möglichst viele verschiedene Angebote nah beieinander zu machen und die Wohneinrichtungen für alte Menschen möglichst gut an die Nachbarschaft anzubinden. Neben dem hauptamtlichen Betreuungsangebot werde die Awo auch versuchen, ehrenamtliche Angebote einzubinden und zum Beispiel Kontakte zu Vereinen oder Kindertagesstätten zu organisieren. „Dafür ist der Standort in Rostrup geradezu ideal“, so Wintermann.

Einen Starttermin für die neuen Angebote in Rostrup gibt es noch nicht, bisher steht noch nicht einmal der Baubeginn für die neuen Altenwohnungen fest. Anfragen dafür hat die Awo allerdings schon. „Bearbeiten können wir diese aber erst, wenn wir konkrete Daten zur Fertigstellung haben“, sagt Wintermann.