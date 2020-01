Rostrup 1976 hat der Fischereiverein Bad Zwischenahn sein Hafenbecken in Rostrup gebaut. Auf rund 3700 Quadratmetern Wasserfläche fanden bis zu 129 Boote Platz. Die Spundwände wurden damals aus Afrikanischem Bongossi-Holz gefertigt. Das extrem widerstandsfähige Material hat inzwischen aber das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Einen Teil der Spundwand, auf der Seite des Vereinsheims war bereits vor einigen Jahren erneuert worden. „Seit ungefähr zwei Jahren haben wir konkret darüber nachgedacht, das gesamte Hafenbecken zu sanieren“, sagt der zweite Vorsitzende Alexander Berends.

Für den Verein bedeutete das Vorhaben eine ziemliche Mammutaufgabe. Trotz der Bereitschaft vieler Mitglieder, sich mit Eigenleistung an der Sanierung zu beteiligen mussten die Fischer 160 000 Euro aufbringen. Zuschüsse von Gemeinde oder Landkreis, wie andere Vereine sie für die Sanierung oder den Bau von Sportanlagen erhalten, gab es für die Fischer nicht. „Wir sind kein offizieller Sportverein“, erklärt Berends. Also musste das Geld von den Mitgliedern aufgebracht werden. Während die Gemeinde in Rostrup alte, umsturzgefährdete Pappeln fällen lies, begannen auch die Mitglieder des Fischereivereins damit, den Bewuchs an den Rändern des Hafenbeckens zu beseitigen.

Um das Hafenbecken inklusive der Steganlage komplett erneuern zu können, musste aber erstmal das Wasser raus. Die vom Fischereiverein beauftragte Firma von Bloh verschloss den Zugang des Hafenbeckens zum Zwischenahner Meer und pumpte das Wasser ab. „Wir hatte damit gerechnet, dass das mehrere Tage dauern würde, aber in weniger als einem Tag war das Becken leer, staunt Berends auch jetzt noch. „Zum Glück war es kurz vorher kälter geworden und die meisten Jungfische sind aus dem Becken in den See gewandert“, berichtet Berends, dennoch mussten Mitglieder des Vereins in Wathosen und Gummistiefeln in den Schlick, um die restlichen Fische einzusammeln und sicher ins Zwischenahner Meer zu befördern. Dann konnte damit begonnen werden, die neuen Spundwände aus Kunststoff zu setzen und die alte Steganlage aus dem Schlick zu holen. Während der Arbeiten taucht im Hafenbecken ein riesiger Findling auf. „Der hat sich wohl erst nach dem Bau 1976 langsam aus dem Boden hochgearbeitet“, vermutet Berends.

Die neue Steganlage wird nur noch 96 Liegeplätze bieten, die dafür größer und attraktiver sein sollen. Ende März oder Mitte April, so hofft Berends, wird die Sanierung abgeschlossen sein, dann soll beim Fischereiverein gefeiert werden. Besonders die Mitglieder, die bereits mit angepackt haben oder das noch tun werden, hätten sich ein Fest verdient meint Berends. Und zu tun gibt es noch eine ganze Menge. Wenn das Becken fertig ist, müssen unter anderem einige neue Bäume gepflanzt werden. Und dann? Dann soll der Hafen des Fischereivereins hoffentlich wieder für mehr als 40 Jahre halten, so Berends