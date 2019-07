Rostrup Wie eine kleine Baustelle ein großes Chaos auslösen kann, hat sich am Freitagmorgen am Alpenrosenweg in Rostrup gezeigt. Eigentlich sollte nur die Einmündung der Straße, die gegenüber der Rostruper Grundschule liegt, neu asphaltiert werden. „Wir haben erst mittags ein kleines Umleitungsschild entdeckt. Morgens kamen sehr viele Anwohner mit dem Auto nicht raus. Da gab es eine richtige Schlange und totales Chaos“, sagt Anlieger Stefan Korn.

Zwar habe es eine Umleitung über die Henschelstraße geben sollen, wie Bernd Hollwege vom Bad Zwischenahner Tiefbauamt auf Nachfrage der NWZ erklärt. Das sei allerdings zu spät passiert und schlecht gekennzeichnet gewesen. „Die Henschelstraße ist einige hundert Meter vom Alpenrosenweg entfernt. Deshalb sollte die Umleitung auch ausgeschildert werden“, sagt er.

Ein weiteres Problem: Am Henschelweg stehen Pfosten, die laut Hollwege von den Bauarbeitern umgeklappt wurden, damit man mit dem Auto durchkommt. „Anscheinend wurden sie von einigen unwissenden Anwohnern wieder aufgestellt“, erklärt sich Hollwege das Szenario. Dadurch sei die geplante Umleitung für die Bewohner des Alpenrosenweges nicht ersichtlich gewesen.

Polizei und Feuerwehr hätten von den Baumaßnahmen gewusst, die von einer Bad Zwischenahner Firma durchgeführt wurden. „Es hat eine verkehrsbehördliche Anordnung vom Landkreis gegeben. Wir waren schon froh, dass eine ortsansässige Firma die Arbeiten in den Sommerferien übernommen hat“, so Hollwege.

Und doch waren es die Bewohner des Alpenrosenweges, die das Nachsehen hatten und am Freitag teilweise zu spät zur Arbeit und anderen Terminen kamen. „Das ist schon ärgerlich. Die Bauarbeiter sollten die Umleitung einrichten. Aber ich habe mit ihnen gesprochen und die wussten selber nicht genau, was wir Anwohner machen sollten. Von der Gemeinde war nachmittags auch niemand mehr zu erreichen“, erklärt Stefan Korn.

Freitagnachmittag wurde die Einmündung des Alpenrosenweges in Rostrup wieder freigegeben, so dass Anwohner die Straße wieder problemlos befahren konnten.