Rostrup Bis auf das trübe Wetter herrschte am Samstag bei allen Beteiligten eitel Sonnenschein auf der Einweihungsfeier der neu gestalteten Aktionsfläche „Garten- und Landschaftsbau“ im Park der Gärten in Rostrup.

Marcel-Alexander Janßen, bei der Landwirtschaftskammer Leiter des Fachbereichs Berufsbildung, berichtete stolz von einer deutlichen Vergrößerung der Lehrbaustelle. Von vorher vier Flächen wurde das Areal nun auf acht Mustergärten mit je sechs mal acht Metern Arbeitsfläche erweitert. Außerdem installierte man zur großen Freude der Auszubildenden noch Markisendächer, um Schutz vor Sonne und Regen zu bieten.

Die Auszubildenden im Garten- und Landschaftsbau kommen aus ganz Niedersachsen für eine Woche nach Bad Zwischenahn, um in Vierer-Teams zu einem vorgegebenen Thema selbstständig Mustergärten zu gestalten. Der erste Tag gilt der Planung und der Pflanzenauswahl. An den folgenden drei Tagen wird der Plan umgesetzt und der fertige Garten präsentiert. Zum Leidwesen aller muss die Aktionsfläche freitags wieder geräumt werden, um für den kommenden Kurs Platz zu schaffen. Auf einer Abschieds-CD werden die Ergebnisse festgehalten.

Im offiziellen Teil begrüßte Christian Wandscher, Geschäftsführer des Parks der Gärten, die Ehrengäste und verwies darauf, dass die Lehrbaustelle schon seit 2002 bestehe. Hans-Joachim Harms, Direktor der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, hob hervor, dass eine tolle Attraktion entstanden sei. 150 000 zahlende Besucher hatten so in diesem Jahr die Gelegenheit, den angehenden Gärtnern über die Schulter zu schauen und sich an den immer neuen Gärten zu erfreuen. „ Hier ist in die Zukunft investiert worden“, schaute Harms nach vorne.

Harald Kusserow, Präsident des Verbandes Garten- und Landschaftsbau Niedersachsen-Bremen, nannte die Aktionsfläche „eine tolle Geschichte“, auf der die Menschen hautnah das Entstehen eines Gartens durch Auszubildende und angehende Meister miterleben könnten, die gleichzeitig für den Beruf des Gärtners werben würden.

Bad Zwischenahns Bürgermeister Dr. Arno Schilling hob den Park der Gärten als touristischen Magnet, Lehr- und Lernort sowie Präsentationsmöglichkeit hervor. Der Besucher könne dabei jederzeit Anregungen für den Garten daheim mitnehmen. Er regte an, gelungene Exponate über das Wochenende zu erhalten.