Rostrup Ein kleiner Wasserfall plätschert, wer seine Hand im Sitzen nur wenige Zentimeter ausstreckt, könnte einen Wasserläufer berühren, wenn der sich nicht viel zu flott über die Oberfläche bewegen würden. Eine Libelle schwirrt vorbei, stößt immer wieder für Sekundenbruchteile auf die Wasseroberfläche herab oder setzt sich auf die Blätter einer Wasserpflanze. Die Insekten haben den „Quell des Lebens“ im Park der Gärten schnell entdeckt. Und die Menschen haben das Leben auf dem Wasser direkt auf Augenhöhe vor sich.

Jens Weszkalnys hat den Garten entworfen, einen von insgesamt fünf neuen Mustergärten, von denen sich Besucher im Park der Gärten in Rostrup in dieser Saison inspirieren lassen können.

„Der Hauptgedanke war die tiefe Sitzfläche mitten im Wasser“, sagt der Garten- und Landschaftsbauer aus Wardenburg, der einen Betrieb mit drei Mitarbeiterin führt und schon seit fünf Jahren auf die Chance gewartet hat, einen Mustergarten im Park zu gestalten. „Man sitzt im Wasser, ohne nass zu werden“. Wer zu der zentralen Sitzfläche gelangen möchte, muss tatsächlich den Teich durchqueren – kein Problem, an einer besonders flachen Stelle sind ebene Trittsteine eingesetzt. „Ansonsten ist der Garten durch die vielen Natursteine und Pflanzen eben doch sehr naturnah“, sagt Park-Geschäftsführer Christian Wandscher, der mit am Tisch Platz genommen hat.

Er hat beobachtet, dass der Garten gerade an den besonders heißen Tagen bei den Gästen beliebt war. „Das Wasser rund um die Sitzfläche sorgt für Kühlung“, sagt Weszkalnys. Aber darauf allein muss sich der Besucher nicht verlassen. Eine ausgefallene Dachkonstruktion sorgt für zusätzlichen Schutz. Das Dach selbst besteht aus Lamellen, die sich per Fernsteuerung verstellen lassen. Zusätzlichen Sonnenschutz liefert eine an der Seite herunterfahrbare Jalousie.

Die „Landflächen“ des Gartens sind hügelig gestaltet und mit zahlreichen Pflanzen bewachsen, ein weiteres Element sind drei Holz-Skulpturen der Künstlerin Karina Cooper aus Wardenburg. Wer einen sonnigeren Platz bevorzugt, findet eine zusätzliche Sitzecke leicht erhöht an der Quelle eines kleinen Bachlaufs, der sich über den Wasserfall in den tieferen Teil des Teichs ergießt.

Bis zu 1600 Liter Wasser in der Stunde können über diesen Bachlauf umgesetzt werden. „Bewegung ist ein Hauptelement, um das Wasser klar zu halten“ sagt Weszkalnys. Eine Filteranlage gibt es nicht. Der Teich soll sich möglichst selbst reinigen. „Zu diesem Zweck werden wir noch einige Schnecken einsetzen, die ebenfalls bei der Reinigung helfen.“ Fische wären dagegen eher schädlich, sie werden deshalb nicht in den Teich gesetzt. „Trotzdem werden es einige sicher schaffen“, sagt Wandscher. Wasservögel transportieren im Park nicht nur Insekten von Wasserfläche zu Wasserfläche. „Aber wenn die Fische groß genug sind, kommt der Reiher und dann löst sich das Problem auch wieder von selbst.“

Ein Problem gab es übrigens auch beim Bau und das war ausgerechnet Wasser. Während des Baus stand das Grundwasser so hoch, dass zunächst weder die Sitzfläche betoniert noch Teichfolie ausgelegt werden konnte. Aber auch wenn für Weszkalnys die Planung eines neuen Gartens einer der schönsten Teile seines Berufs ist: „Theorie und Praxis sind eben zwei paar Schuhe – Änderungen oder Verzögerungen gibt es immer.“ Dafür konnten zu Saisonbeginn viele Besucher den Bau des neuen Gartens quasi live verfolgen.

„Einige haben auch bedauert, dass es den alten Garten hier nicht mehr gibt“, sagt Wandscher. „Aber hier zeigt sich, das etwas Neues nicht unbedingt schlechter ist.“ Dem Geschäftsführer gefällt besonders die Offenheit des Gartens von dem aus man ohne störende Hecke einen Blick auf die Wechselflorbeete weiter nördlich hat. „Das gibt dem Garten noch zusätzlich Raum“, findet er.

Der „Park der Gärten“ ist, neben dem Nabu und dem Landesmuseum Natur und Mensch, Projektpartner im NWZ-Insektenjahr.